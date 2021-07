Amber Heard : l'ex de Johnny Depp maman pour la première fois

Après des mois de bataille juridique avec son ex Johnny Depp, Amber Heard nage en plein bonheur. L’actrice américaine a dévoilé être maman d’une petite fille depuis le 8 avril dernier.

Il s’agit là du premier enfant de la comédienne de 35 ans, laquelle aurait fait appel à une mère porteuse selon des informations révélées par Page Six. Pour annoncer cette naissance, Amber Heard a choisi de publier jeudi sur son compte Instagram une photo d’elle allongée sur un lit, le bébé endormi sur son ventre.

«Je suis tellement excitée de partager cette nouvelle avec vous. Il y a quatre ans, j'ai décidé d’avoir un enfant. Je voulais le faire à ma manière. Je comprends maintenant à quel point il est radical pour nous, en tant que femmes, de penser ainsi à cet aspect qui est l’un des plus fondamentaux de notre futur. J'espère que nous arriverons à un point où il sera normal de ne pas vouloir de bague avant d’avoir avoir un berceau. Une partie de moi veut soutenir que ma vie privée n'est l'affaire de personne. Je comprends également que la nature de mon travail m'oblige à m’emparer du sujet», a-t-elle écrit en légende de ce cliché émouvant, ajoutant : «Ma fille est née le 8 avril 2021. Elle s'appelle Oonagh Paige Heard. Elle est le début du reste de ma vie».

Un prénom en hommage à sa maman disparue

Toujours selon Page Six, Amber Heard rêvait d'après certains de ses proches de devenir maman depuis longtemps. Un souhait devenu enfin réalité. L'actrice a choisi le prénom Paige, en hommage à sa maman (Paige Heard) décédée en 2020, à seulement 63 ans. Un départ tragique qui avait laissé sa fille «brisée et dévastée».

Alors que son divorce avec Johnny Depp a fait la une des tabloïds et que son ex a été qualifié de «mari violent» par The Sun, Amber Heard file désormais le parfait amour avec Bianca Butti, décoratrice-scénographe, rencontrée en janvier 2020. Cette dernière se bat depuis des années contre un cancer.