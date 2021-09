JLo et Ben Affleck inséparables, ils s'affichent publiquement

C'en est terminé des photographies volées. De Venise à New York, JLo et Ben Affleck ne se quittent plus et enchaînent les sorties officielles en couple.

Leur présence, vendredi 11 septembre, à la 78e édition de la Mostra de Venise, marquait leur première sortie officielle ensemble à l’occasion de la projection du «Dernier Duel», de Ridley Scott, film dans lequel joue Ben Affleck. L’acteur et Jennifer Lopez vivent désormais leur romance au grand jour et sous le crépitement des flashs des photographes.

Le couple n'a plus rien à cacher

Dans la foulée, le couple s’est en effet offert sa seconde apparition publique. Invités du très prestigieux MET Gala, qui s’est tenu hier lundi 13 septembre, la chanteuse de 52 ans et l'acteur de 49 ans ont à nouveau pris la pose ensemble. JLo dans une robe fendue lui conférant un air d'amazone, Ben Affleck dans un élégant costume noir. Outre la photo officielle posant bras dessus, bras dessous, les amoureux ont affiché leur complicité en s'enlaçant, comme ils l'avaient déjà fait à Venise.

Le couple phare des années 2000, qui s'est reformé en mai dernier, dix-sept ans après leur rupture très médiatique, avait d'abord choisi de vivre leurs retrouvailles cachées. Après cinq mois d'une idylle sans nuage, officialisée sur les réseaux sociaux cet été, les «bennifer» ont décidé de vivre leur bonheur au grand jour, partageant ensemble tapis rouge et soirée de gala, comme un couple de longue date.