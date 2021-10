Elizabeth II : la reine préoccupe ses sujets après avoir été photographiée avec une canne pour la première fois depuis 17 ans

Les Britanniques s’inquiètent pour leur reine. A 95 ans, Elizabeth II est apparue marchant avec une canne à l’occasion d’une sortie officielle. Une première depuis son opération du genou en 2004.

Une aide qui a semé le trouble dans l’esprit de ses sujets. Alors que la reine a assisté mardi 12 octobre à un office spécial à l’Abbaye de Westminster à l’occasion du centenaire de la Royal British Legion, un organisme de bienfaisance qui soutient les membres et vétérans des Forces armées britanniques, ses concitoyens se sont interrogés.

« Attendez, notre majesté utilise une canne maintenant ? », « As-t-elle déjà eu une canne avant ? », « Tellement triste de voir cette canne. J'espère que notre majesté se porte bien », ont ainsi réagi plusieurs internautes sur le compte Instagram non officiel Windsor royal family, qui a relayé une série de photographies de la cérémonie.

Ce n’est toutefois pas la première fois que la reine utilise une aide à la marche. En 2004, elle avait été photographiée avec une canne après avoir subi une opération du genou.

Un accessoire « de confort »

D’autre se sont cependant voulus plus optimistes. « La reine utilise peut-être un bâton de marche "pour le confort", il est toujours assez étonnant qu'à 95 ans, elle ne l'utilise que maintenant», avance un internaute, qui semble avoir vu juste, si l’on en croit le Daily Mail. Bien que Buckingham n’ait pas confirmé cette information, le journal penche lui aussi pour un usage « de confort », d’autant que « l'entrée de l'abbaye est pavée et inégale », note-t-il, précisant également que la reine « n'est pas arrivée par la traditionnelle Great West Door mais par l'entrée de la Poet's Yard, un itinéraire plus court jusqu'à son siège ».

Toujours est-il que la Reine est apparue radieuse et souriante au côté de sa fille, la princesse Anne. Elle a d'ailleurs à nouveau fait usage de cet accessoire, ce jeudi 14 octobre, lors de la cérémonie d'ouverture du sixième Senedd, le Parlement gallois, à Cardiff, où elle a affiché une fois encore un grand sourire. De quoi rassurer ses sujets sur son état de santé, qui n’ont pas manqué de saluer l’aura de leur majesté, qui célèbrera en juin 2022 ses 70 ans de règne.