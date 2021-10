Carla Bruni fière de sa fille, elle partage une vidéo de Giulia chantant a cappella

Giulia Sarkozy marche dans les pas de sa célèbre maman. Carla Bruni a partagé ce week-end, sur son compte Instagram, une vidéo de sa fille chantant a cappella.

La fillette, qui célèbrera demain, mardi 19 octobre, son dixième anniversaire, y reprend le titre «Runaway» d’Aurora. Prenant soin de dissimuler le visage de sa fille, Carla Bruni a partagé cette vidéo mettant en scène l’enfant, devant une glace, montant dans les aigus.

Un joli brin de voix

Derrière, il est possible de deviner un adulte en train de filmer, et on imagine facilement Carla Bruni coachant avec attention et tendresse sa fille, née de son union avec l'ancien président Nicolas Sarkozy.

Respiration, rythme... la fillette semble s’être entraînée avec précision et passion pour interpréter ce tube de l’auteur-compositrice-interprète norvégienne. Un titre technique difficile à chanter.

Comme toutes les mamans, l’ex-première dame est fière de sa fille, comme le laisse entendre les commentaires partagés par l’artiste de 53 ans en trois langues. « Ma Giulia qui chante », a ainsi écrit l’interprète de « Quelqu’un m’a dit », à côté d'un gros coeur rouge, avant de poursuivre en anglais et avec humour « Appuyer pour le son », et en italien « Bonne soirée à vous tous chers amis ».

Alors que Carla Bruni est actuellement en tournée à l'occasion de la sortie de son dernier album éponyme, Giulia Sarkozy s'inscrit déjà dans les pas de sa maman.