Avec 3.500 euros par mois, Patrice Laffont a peur de «mourir dans la rue»

Des propos qui ont suscité une vive polémique. Lors d'une interview accordée à Jordan De Luxe sur Télé Star Play, ce mercredi 3 novembre, Patrice Laffont est revenu sur sa «toute petite retraite» qui l'inquiète quant à son futur.

Lors de cet entretien, le mémorable animateur de télévision a évoqué son train de vie coûteux et sa retraite d'un montant de «3.500 euros mensuels» qu'il estime «toute petite», le poussant à continuer ses activités.

«Le jour où je ne travaillerai plus, où il n'y aura plus "Des Chiffres et les Lettres" et le théâtre, je serai un peu dans la merde. J’ai 82 ans et ce n’est pas grave. Je mourrai peut-être dans la rue», a confié Patrice Laffont.

Celui qui a notamment présenté Fort Boyard et Pyramide a indiqué avoir des difficultés à gérer ses finances.

«Je n’ai pas d’argent !»

«Toute proportion gardée, je suis aussi un artiste, donc on n’a pas le sens de l’argent, on ne gère pas. En plus, je n’ai pas le sens de la possession, je n’ai rien acheté, même pas mon appart que je loue. Je n’ai pas d’argent !».

A 82 ans, Patrice Laffont estime avoir besoin d'une retraite plus conséquente pour bien vivre. «Avec 10.000 balles, je suis content». Une sortie médiatique remarquée et critiquée sur les réseaux sociaux.

Patrice Laffont : « avec une retraite de 3500€ j’ai peur de mourir dans la rue ».





À l’heure où des millions de français sont sous le seuil de pauvreté, où certains se privent de se chauffer faute de budget, je ne me rappelle pas avoir lu une déclaration aussi indécente. — Christopher Nunès  (@NunesChr) November 3, 2021