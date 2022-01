Laurent Ruquier a passé son Nouvel An à New York avec un célèbre influenceur

C’est grâce au compte Tik Tok de l’influenceur Hugo Manos que les internautes ont pu découvrir que Laurent Ruquier avait passé le réveillon du Nouvel An à New York.

Dans une vidéo postée sur la célèbre application, l’influenceur a joué le jeu de l’avant/après avec l’animateur de France Télévisions, visiblement peu à l’aise dans l’exercice.

C’est la première fois que Laurent Ruquier s’affiche au côté d’Hugo Manos. Séparé de Benoît Petitjean, l’animateur des Enfants de la télé avait annoncé en mars dernier avoir retrouvé l’amour dans les bras d’un mystérieux individu. «Tiens, d'ailleurs, on peut en profiter ce soir. Parce que les journaux me marient toujours avec l'ex... Alors, le pauvre, il en a marre. Autant le dire, j'ai changé il y a trois ans. (...) Il s'appelle Hugo et il est responsable d'une salle de sport spécialisée dans l'électrostimulation», avait-il révélé dans son émission On est en direct.

Laurent Ruquier semble plus que jamais décidé à profiter pleinement d’une année 2022 qu’il a débutée au Soho Grand Hotel avec son nouveau compagnon. Un établissement très luxueux où se trouvaient également Jeanfi Janssens, l’humoriste Mickaël Gregorio, ou encore le journaliste Florian Gazan, à en croire le compte Instagram d’Hugo Manos.