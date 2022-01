« Je sais pourquoi tu as pleuré » : Britney Spears poste une chanson d'Enrico Macias après les larmes de sa sœur

Mercredi dernier, Jamie Lynn Spears s'est exprimée pour la première fois publiquement à la télévision depuis la levée de la tutelle de sa grande sœur, fondant en larme à l’évocation de leur relation tendue ces derniers temps. Britney Spears lui a répondu de manière énigmatique.

La chanteuse s’est en effet mise en scène dans une vidéo troublante partagée sur son compte Instagram hier. La pop star s’est ainsi filmée sur un titre des plus surprenant, « La femme de mon ami », d’Enrico Macias. Et les paroles interrogent, puisque l’on entend l’artiste français chanter : « Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m’a regardé. Je peux te prendre dans mes bras, pour embrasser tes yeux rougis ». Si ce n'est pas la première fois que la star américaine utilise cette chanson pour un post Instagram, le timing a de quoi faire réflechir.

Avec cette nouvelle publication, Britney Spears entend-elle enterrer la hache de guerre avec sa petite sœur, alors même qu’elle règle depuis quelques mois ses comptes avec sa famille ? Elle avait d’ailleurs supprimé sa sœur cadette de ses contacts Instagram au début du mois. A moins qu’elle ne suggère que Jamie Lynn Spears l’a trahie et laissée tomber, comme Britney Spears le laisse entendre depuis la levée de sa tutelle, mais qu’elle lui pardonne ? Les spéculations sont nombreuses et tout est possible.

Une réponse aux pleurs de sa sœur

Difficile toutefois de ne pas y voir un lien avec l’interview accordée par Jamie Lynn Spears à « Good Morning America », diffusée mercredi 12 janvier aux Etats-Unis et teasée dès mardi par la chaîne ABC. Venue évoquer la sortie de ses mémoires intitulées « Thing I Should Have Said » (Les choses que j’aurais dû dire), la trentenaire est revenue pour la première fois sur sa relation avec Britney Spears, qui l’accuse de ne pas l’avoir soutenue.

Interrogée par la journaliste JuJu Chang sur « les causes de cette rupture entre elles », Jamie Lynn Spears, les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix, a expliqué : « L’amour est toujours là à 100%. J’aime ma sœur. Je l’ai toujours aimée et supportée et fait ce qui était bon pour elle et elle le sait, donc je ne sais pas pourquoi elle est dans cette position maintenant ».

.@ABC EXCLUSIVE: “I love my sister ... I’ve only ever loved and supported her and done what’s right by her.” Despite their complicated relationship, @jamielynnspears tells @JujuChangABC she still has a deep love for her big sister, @britneyspears. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/4SzC79lryE — Good Morning America (@GMA) January 12, 2022

Elle a par ailleurs expliqué avoir « été le plus grand soutien de (sa) sœur », précisant avoir « tout fait pour s'assurer qu'elle avait les contacts pour aller de l'avant».

Elle a également rappelé qu’elle n’avait que 17 ans et qu’elle attendait son premier enfant lorsque l’interprète de Toxic a été mise sous tutelle. Un discours que Britney Spears a jusqu'à présent réfuté.