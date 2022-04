Amel Bent : maman pour la troisième fois, elle annonce la naissance de son bébé

La famille d’Amel Bent s’agrandit. La chanteuse a donné naissance à son troisième enfant et dévoilé le sexe du bébé.

Une bonne nouvelle que la jurée de The Voice a partagé sur ses réseaux. Prenant soin de dissimuler le visage de son nouveau-né, la maman de 36 ans a posté deux photographies en noir et blanc montrant notamment la petit main de son bébé dans celle de son mari Patrick Antonelli. Des clichés qu’elle a accompagnés d’un message qui dévoile le sexe du bébé. «Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé», a noté la camarade de Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.

«Mon prince»

Déjà maman de deux fillettes, Sofia, 6 ans, et Hana, 4 ans, Amel Bent accueille, avec cette troisième naissance, son premier petit garçon. Un «petit prince» dont elle garde pour l’instant le prénom secret. En attendant de retrouver son fauteuil rouge de coach, la trentenaire compte pouponner un peu et profiter de cette nouvelle maternité. «Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver», a conclu l’interprète de «Ma philosophie».

Une naissance qui a d’ailleurs ravi ses acolytes de The Voice. «Magnifique ma sœurette», a réagi Vianney. «Félicitations pretty Mama», a posté Nolwenn Leroy, entre autres messages de félicitations de son amie Vitaa, elle aussi enceinte de son troisième enfant. Une bonne nouvelle également saluée par bon nombre d’artistes à l’instar de Slimane, Dadju, Elodie Frégé, Michèle Laroque ou encore Christophe Willem, lui aussi révélé par le télé-crochet La Nouvelle Star.