Tom Cruise, Victoria Beckham... Quel est ce soin à base de fiente de rossignol que ces stars utilisent ?

Pour lutter contre l’effet du temps, certaines stars se tournent vers la chirurgie esthétique, les injections de Botox, ou des produits de beauté pour le moins étonnants.

Des ingrédients peu glamour. Ils approchent de la soixantaine et de la cinquantaine, et pourtant, Tom Cruise et Victoria Beckham affichent toujours une peau jeune et éclatante. Les opérations y sont sûrement pour quelque chose. A moins que ce soit grâce à ce soin naturel anti-âge à base de… fiente d’oiseau.

Mais pas n’importe lesquelles. La star de «Top Gun», qui a récemment illuminé le tapis rouge au Festival de Cannes, avait en effet affirmé avoir été séduit par un traitement contenant des excréments de rossignol asiatique. En sachant que les crottes sont préalablement nettoyées aux rayons UV.

Elaborée par l’esthéticienne Shizuka Bernstein, cette mixture soi-disant «miracle», qui permettrait de lutter contre le vieillissement cellulaire et de lui redonner un bel éclat à la peau, contient également du son de riz et de l’eau.

Une recette qui a été baptisée «Geisha», en référence aux courtisanes japonaises qui l’utilisaient pour retirer leur maquillage à base de plomb. Pour s’étaler sur le visage ce soin à la fiente de rossignol, commercialisé aux Etats-Unis, il faut débourser environ 180 dollars, soit près de 168 euros.