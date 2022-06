Leonardo DiCaprio : l’acteur prend la pose dans le vignoble français dans lequel il a investi

Leonardo DiCaprio ne fait jamais les choses à moitié. Alors que l’acteur a récemment investi dans la maison de champagne Telmont, dont le domaine est situé dans la Marne, une photographie de l’acteur américain de 47 ans en visite dans le domaine a été partagée par la maison champenoise.

Un actionnaire concerné. Après Brad Pitt et Georges Clooney, Leonardo DiCaprio a lui aussi investi dans les spiritueux haut de gamme. Devenu actionnaire de la maison Telmont, il y a quelques mois selon le journal l’Union, l’interprète de «The Revenant» s’est fendu d’une petite visite.

Une information partagée par le château lui-même, qui a posté un cliché sur ses réseaux sociaux montrant l’acteur dans les vignes, très attentif aux explications de Ludovic du Plessis, à la tête de la maison. Aucune date de visite précise n’a toutefois été dévoilée mais selon le journal l’Union, elle pourrait avoir été prise avant que Leonardo DiCaprio ne se rende à Cannes à l’occasion du Gala AmFar, qui s’est tenu le 26 mai dernier.

Une collaboration partie sur de bonnes bases

Une chose est sûre en revanche, la présence de Leonardo DiCaprio au capital des champagnes Telmont enchante la maison. «Nous sommes ravis d'avoir récemment accueilli l'acteur, écologiste et investisseur du Champagne Telmont Leonardo DiCaprio, à Damery», a commenté la maison en marge de ce cliché.

Avant d’ajouter : «Leonardo soutient notre vision et notre engagement à créer le champagne biologique le plus durable et à nous concentrer fortement sur la préservation de nos terres et de notre biodiversité».

Une photographie que la star hollywoodienne a d’ailleurs relayée en personne sur son compte Instagram. Un investissement qui sans nul doute a également du sens pour l’acteur, dont l’engagement écologique n’est plus à prouver.