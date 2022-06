Kendall Jenner a rompu avec la star de la NBA Devin Booker

Selon le site américain Entertainment Tonight, Kendall Jenner aurait rompu avec la star de la NBA, Devin Booker, après deux ans de relation. Une décision prise d’un commun accord après avoir réalisé qu’ils ne partageaient plus les mêmes priorités.

La fin d’une romance. Selon le site américain Entertainment Tonight, Kendall Jenner et Devin Booker, la star du club NBA des Suns de Phoenix, viennent de mettre un terme à leur histoire après deux ans de relation. Une source affirme qu’ils auraient eu plusieurs discussions à propos de leur avenir et qu’ils «ne sont pas sur la même longueur d’onde». Le site amércain E! News précise pour sa part que la rupture remonterait à un peu plus d’une semaine.

Malgré le fait d’avoir partagé un bon moment lors du mariage de Kourtney Kardashian fin mai, «à leur retour, ils ont commencé à réaliser qu’ils n’étaient plus en phase et que leur mode de vie était trop différent», révèle une source.

Selon E! News, il n’est pas impossible que Kendall Jenner et Devin Booker décident de donner une nouvelle chance à leur histoire dans un futur proche. «Ils sont restés en contact, et ils tiennent l’un à l’autre», poursuit cette même source.

Pour rappel, Kendall Jenner avait déjà eu des histoires avec d’autres stars NBA, notamment l’arrière du Jazz d’utah, Jordan Clarkson, l’ailier Blake Griffin quand ce dernier jouait aux Clippers de Los Angeles, ainsi que Ben Simmons, ancien meneur de jeu des Sixers de Philadelphie, transféré depuis aux Nets de Brooklyn.