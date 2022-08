Joy Hallyday, la fille de Johnny Hallyday, victime de commentaires racistes

Après la publication de commentaires haineux et racistes à son encontre, Joy Hallyday, la fille de Johnny et Laeticia Hallyday, a décidé de répondre sur Instagram, dimanche dernier.

Une réponse franche. «Je rigole littéralement de vous, les gens. Pensez que vous savez tout de ma vie ou de ma famille, ou qui aime qui plus que l’autre… C’est pathétique et embarrassant», s’est défendue Joy Hallyday après avoir reçu des insultes gratuites sur Instagram.

«Le même sang ne coule pas dans leurs veines ni celui de Johnny, d’ailleurs ce ne sont que des filles de bars de Shanghai qui se la pètent», «Ta fausse sœur n’a même pas les mêmes parents que les tiens, vous n’avez pas le même sang, ni le même ADN. Va aider tes parents au Vietnam au lieu de frimer», «Tu as largement l’âge de travailler maintenant. Ils recrutent en Thaïlande, si tu vois ce que je veux dire», ont commenté certains internautes sur les photos de la jeune fille de Johnny et Laeticia Hallyday.

Des messages fielleux et surtout racistes, puisque les origines de Joy et sa grande sœur, Jade, sont directement ciblés par les internautes. Toutefois, si Joy ne s’est pas laissé faire, les deux sœurs peuvent également compter sur le soutien de leurs fans, qui ont rapidement pris leur défense, rappelant que «leurs parents sont Laeticia et Johnny et que le lien du cœur est aussi fort que celui du sang».

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Joy et sa sœur se font critiquer et attaquer à travers les réseaux sociaux. Les deux jeunes filles sont régulièrement pointées du doigt par les internautes, qui les jugent d’être «vulgaires».