Anne Heche : les causes du décès de l'actrice révélées

Quelques jours après l’annonce de la mort d’Anne Heche, le médecin légiste du comté de Los Angeles a ce jeudi 18 août rendu ses conclusions et dévoilé les causes exactes de sa mort.

L’actrice avait seulement 53 ans. Le 5 août dernier, Anne Heche, qui se trouvait au volant de sa Mini Cooper, a très violemment percuté une maison du quartier Mar Vista de Los Angeles, provoquant d'importants dégâts structurels et un incendie qui a nécessité l'intervention de près de 60 pompiers. Transportée à l’hôpital, elle est restée dans le coma durant plusieurs jours.

Ayant perdu toutes ses fonctions cérébrales, Anne Heche est «légalement décédée» le 11 août «selon la loi californienne», qui considère qu’une mort cérébrale signifie que la personne est légalement morte, mais son cœur battait toujours «afin de permettre le don d'organes», avait déclaré sa porte-parole Holly Baird à l'AFP. Le 14 août, son respirateur artificiel avait été finalement arrêté.

Inhalation de fumée, brûlures, et fracture du sternum

Pour le médecin légiste du comté de Los Angeles, qui a rendu ce jeudi 18 août ses conclusions sur les causes de sa mort, l'actrice américaine est décédée des suites de l'inhalation de fumée due à l'incendie, ainsi que de brûlures. Il a également noté qu'une «fracture du sternum due à un traumatisme contondant» était une autre des blessures importantes de l’actrice.

La police de Los Angeles avait indiqué à la suite de l’accident qu'elle conduirait des tests sanguins que les enquêteurs allaient «présenter l'affaire à l'autorité judiciaire adaptée», mais n’a pour l’heure pas donné plus de précisions à ce sujet. La presse américaine rapporte de son côté que la mort d’Anne Heche aurait été classée comme accidentelle.

Quelques heures après l'accident, des médias avaient rapporté que des tests préliminaires s'étaient avérés positifs à des narcotiques. Mais d'autres tests et vérifications sont nécessaires afin de savoir si ce résultat positif ne serait pas lié à un traitement médical. Selon TMZ, Anne Heche a été testée positive à la cocaïne et au fentanyl, un opiacé de synthèse très puissant et addictif utilisé dans certains traitements.

Anne Heche avait joué dans un grand nombre de films dont «Six Jours, Sept Nuits», «Volcano», «Des hommes d'influence», ou encore «Donnie Brasco». Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton «Another World», qui lui avait valu un Daytime Emmy Award en 1991. Dans les années 1990, elle avait eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.

«Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman», a déclaré son fils Homer Laffoon. «Nous perdons une lumière radieuse, une âme douce et si joyeuse, une mère aimante et une amie loyale», avait déclaré la famille dans un autre communiqué.