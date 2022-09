Incognito, Tom Hardy remporte un tournoi de Ju-Jitsu en Angleterre (VIDEO)

Tom Hardy a participé à un tournoi d’arts martiaux organisé le week-end dernier, dans la ville de Milton Keynes, en Angleterre. Et l’acteur, connu pour avoir incarné le personnage de Bane dans «The Dark Knight Rises», est reparti avec la médaille d’or de Ju-Jitsu.

Un vrai combattant. L’acteur Tom Hardy, connu notamment pour avoir incarné le personnage de Bane dans «The Dark Knight Rises», a participé au tournoi de Ju-Jitsu brésilien dans la ville de Milton Keynes, en Angleterre, le week-end dernier. Concourant dans la catégorie réservée aux hommes de plus de 41 ans (il est âgé de 45 ans, ndlr), le comédien – qui s’était inscrit sous sa véritable identité, Edward Hardy – a été filmé lors d’un combat durant lequel il a poussé son adversaire à la soumission au bout de 20 secondes. Il a terminé le tournoi sur la première marche du podium

«Tout le monde l’a reconnu, mais il était très humble et s’est montré ravi de prendre des photos avec les gens présents sur place», a expliqué un porte-parole du tournoi au site britannique du Guardian. Tom Hardy a également affronté un amateur d’art martial, Danny Appleby, qui a raconté sa surprise au moment de faire face à l’acteur. «J’étais sous le choc. Il m’a dit ‘oublie que c’est moi, et fait ce que tu fais habituellement’», se souvient-il.

«Il est fort. On ne s’attend pas forcément à cela venant d’une célébrité comme lui. J’ai participé à six tournois et j’ai terminé sur le podium à chaque fois. Mais il est probablement l’adversaire le plus coriace que j’ai affronté – il s’est montré à la hauteur de son personnage de Bane, c'est certain», poursuit-il.

Selon le site du Guardian, ce n’est pas la première fois que Tom Hardy remporte un tournoi de Ju-Jitsu cette année. L’acteur s’était déjà imposé en août dernier lors d’un championnat organisé dans la ville de Wolverhampton lors d'un tournoi destiné à lever des fonds pour venir en aide au personnel militaire, aux anciens combattants, et aux soignants.