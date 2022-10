Kevin Spacey : accusé d'agressions sexuelles, l'acteur jugé non coupable à New York

Il comparaissait depuis deux semaines devant un tribunal civil de New York. Kevin Spacey, star de «House of Cards», a été reconnu jeudi non coupable d’attouchements sexuels sur l’acteur américain Anthony Rapp lorsqu’il avait 14 ans, en 1986.

Les délibérations ont été courtes et Kevin Spacey peut se féliciter du verdict. Le jury populaire d'un tribunal civil de New York a débouté jeudi l'acteur Anthony Rapp, qui accusait la star déchue d'Hollywood de lui avoir fait subir des attouchements à caractère sexuel, il y a trente-six ans lors d'une soirée à Manhattan.

Le comédien, qui est au casting de la série «Star Trek: Discovery» avait alors 14 ans, tandis que Kevin Spacey en avait 26. A l'époque, l'un et l'autre jouaient sur les planches de Broadway, dans deux spectacles distincts. Anthony Rapp, aujourd’hui âge de 50 ans, avait déposé plainte en 2020 et réclamait 40 millions de dollars de dommages et intérêts.

Anthony Rapp campe sur ses positions

Peu après la lecture du délibéré, Kevin Spacey a quitté le tribunal, s'engouffrant à l'arrière d'un véhicule noir sans faire de déclarations aux journalistes. «(Kevin) Spacey est satisfait de vivre dans un pays où les citoyens ont le droit d'être jugés par des jurés impartiaux qui prennent leur décision sur des preuves et non sur des rumeurs ou sur les réseaux sociaux», a déclaré son avocate Jennifer Keller.

De son côté, Anthony Rapp, sorti par l’arrière du palais de justice de Manhattan, «a donné sa vérité au tribunal», selon un communiqué de son avocat Peter Saghir qui a ajouté : «Si nous respectons le verdict du jury, cela ne change rien à ce qui lui est arrivé».

La star de «house of cards» poursuivie au Royaume-Uni

Révélée fin octobre 2017, au tout début du phénomène #MeToo, l’affaire avait été suivie par d'autres accusations d'agressions sexuelles contre l'acteur, causant sa mise à l'écart dans le monde du spectacle. Celui qui incarnait un politicien prêt à tout pour acquérir le pouvoir à Washington, dans la série «House of Cards», n'en a pas fini avec les ennuis judiciaires.

Le comédien de 63 ans est encore poursuivi au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles contre trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur d'un théâtre londonien, et pour lesquelles il a plaidé non coupable en juillet dernier.