Michel Sardou s'en prend aux cyclistes et enflamme les réseaux sociaux

Alors que le chanteur est venu confirmer son retour sur scène sur le plateau du «20H30 le dimanche», Michel Sardou s’en est violemment pris aux cyclistes. Une sortie qui a fait réagir sur les réseaux, où plusieurs internautes ont considéré les propos du chanteur comme inacceptables.

Invité de Laurent Delahousse ce dimanche, Michel Sardou n’a pas mâché ses mots. Répondant à la question «c’était mieux avant», l’artiste s’est laissé emporter sur France 2 par l’exaspération que les cyclistes provoquent chez lui, critiquant violemment les usagers de petites reines, qu’il ne «supporte pas».

Si selon Michel Sardou le monde n’était pas mieux avant, précisant qu'il «y avait la grève, la guerre, et des problèmes de fric...», il a poursuivi en déclarant : «Mais on était pas emmerdé sur les autoroutes, ça je dois dire qu’on pouvait rouler à la vitesse que l’on voulait ! Y'avait pas les trottinettes qui vraiment nous les cassent. Y avait pas les vélos que je ne supporte pas, qui grillent tous les feux rouges», a-t-il lancé. Avant de conclure : «Le prochain je me le fais !»

C'était mieux avant :



"Il n'y avait pas les vélos que je ne supporte pas, voilà, ils grillent tout les feux rouges, le prochain je me le fait"



Michel Sardou





Si vous aussi avez été choqué par ses propos, vous pouvez les signaler à l'#ARCOM je vais vous montrer comment : 1/4 pic.twitter.com/bNpV3NEKR1 — Altis ▷ (@AlTi5) November 14, 2022

Un appel à la violence

Une phrase qui n’est pas du tout passée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont insurgés contre ces propos, considérés comme un appel à la violence.

«Une menace de violence contre cyclistes tranquillou au 20h», «il lance des menaces de mort et incite à la haine», «je rêve ou Michel Sardou m'a menacé de mort», peut-on lire sur Twitter, certains allant jusqu'à expliquer comment saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).