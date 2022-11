Brad Pitt serait en couple avec l'ex-épouse d'un acteur de la série «Vampire Diaries»

Brad Pitt a été aperçu le week-end dernier en compagnie d’Ines de Ramon, l’ex-épouse de l’acteur Paul Wesley (Vampire Diaries), au concert de Bono, à Los Angeles. Et selon la presse people américaine, les tourtereaux se fréquenteraient depuis plusieurs mois déjà.

L’amour retrouvé. Selon le site américain People, Brad Pitt aurait été aperçu en compagnie d’Ines de Ramon le week-end dernier, au concert de Bono, à Los Angeles. Des clichés du couple ont par ailleurs été publiés par le site Page Six. Et d’après les sources citées, l’acteur de 58 ans et l’ex-épouse de Paul Wesley, connu pour son rôle dans la série «Vampire Diaries», se côtoieraient depuis plusieurs mois déjà.

«Ils sont ensemble depuis plusieurs mois», affirme une source à People, précisant au passage que Brad Pitt et la jeune femme de 32 ans se seraient rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun, et que leur relation ne serait pas qu’une passade.

Ines de Ramon, qui travaille dans l’industrie de la bijouterie, s'est séparée de Paul Wesley en septembre dernier après trois ans de mariage. Et celle qui possède également un diplôme de nutritionniste aurait réussi à conquérir le cœur de l’acteur, révèle cette même source. «Ines est mignonne, drôle, et pleine d’énergie. Elle a une personnalité attachante. Et Brad adore passer du temps avec elle», précise celle-ci.