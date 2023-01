Blake Lively partage une nouvelle photo humoristique de sa grossesse

Enceinte de son quatrième enfant avec Ryan Reynolds, l’actrice Blake Lively a dévoilé, non sans humour, une nouvelle photo de son baby bump.

Alors que le terme de sa grossesse approche, Blake Livley a posté sur son compte Instagram, une nouvelle photographie de ses rondeurs. Comme souvent avec l'actrice, l'humour s'invite dans ses publications.

«Je suis le programme d'entraînement de Don Saladino depuis des mois maintenant. Quelque chose ne fonctionne pas», a ainsi posté l'ex-star de la série Gossip Girl, qui attend son quatrième enfant avec Ryan Reynolds.

En couple depuis dix ans, le duo a déjà trois filles ensemble - James née en 2014, Inez en 2016 et Betty en 2019 - et s'apprête donc à agrandir encore un peu plus leur famille.

Ce n'est pas la première photo de cette nouvelle grossesse que dévoile la trentenaire. En septembre dernier, afin de couper l’herbe sous le pied des paparazzi plantés devant son domicile pour décrocher des clichés exclusifs, l’actrice de 35 ans avait déjà partagé plusieurs clichés de son ventre sur ses réseaux.