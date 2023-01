«Le Suppléant» : le prince Harry raconte dans ses mémoires le jour où Kate a fait pleurer Meghan

Dans ses mémoires intitulées «Le Suppléant» et parues ce 10 janvier, le prince Harry a partagé le contenu de messages échangés entre Meghan Markle, son épouse, et Kate Middleton, sa belle-sœur, pour expliquer que, contrairement à une rumeur persistante, c’est Kate qui a un jour fait pleurer Meghan, et pas l’inverse.

Le désaccord avait pris des allures d’affaire d’Etat. Dans ses mémoires mises en vente ce mardi, le prince Harry revient sur un événement qui avait fait couler beaucoup d’encre dans la presse people. L’histoire d’une mésentente autour d'une robe entre son épouse et sa belle-sœur.

La discussion par SMS interposés avait eu lieu en 2018, et le prince Harry a décidé de rapporter son contenu afin de prouver que ce jour-là c’est bien Meghan qui a fini en larmes, et pas Kate Middleton comme il avait été rapporté dans la presse.

Tout avait démarré avec un message de Kate se plaignant de l'ajustement de la robe de sa fille Charlotte pour le mariage de Meghan et Harry. Harry rapporte que Kate avait écrit : «La robe de Charlotte est trop grande, trop longue, trop ample. Elle a pleuré quand elle l'a essayée à la maison».

Harry souligne que Kate avait choisi d’envoyer ce message à un moment qui était particulièrement difficile pour Meghan, qui était à ce moment-là en train de gérer les préparatifs de leur mariage, mais aussi d’affronter la polémique autour de son père qui venait de se prêter à une fausse «paparazzade».

La confirmation des propos de Meghan

Le prince Harry dit que Meghan avait répondu ainsi : «Je vous ai dit que le tailleur était là depuis 8 heures du matin. Ici. Au KP [Kensington Palace]. Pouvez-vous emmener Charlotte pour le faire modifier, comme le font les autres mamans ?»

Kate aurait alors rétorqué que, sur les conseils de son propre organisateur de mariage, toutes les robes de demoiselles d’honneur prévues pour la cérémonie devaient être refaites, au lieu de simplement ajuster celle de Charlotte.

Une remarque qui avait laissé Meghan, stressée à quatre jours de son mariage, littéralement en larmes sur le sol du salon, raconte Harry. Kate finira cependant par accepter l’intervention du tailleur sur la robe de Charlotte et viendra le lendemain s’excuser avec un bouquet de fleurs, a précisé Harry, niant ainsi la rumeur persistante selon laquelle c’est Meghan qui avait fait pleurer Kate.

D'après le duc de Sussex, la princesse de Galles avait d'une manière plus générale «des problèmes avec la façon dont Meg avait organisé son mariage», et les deux femmes auraient échangé à plusieurs reprises à ce sujet.



«Avez-vous fait pleurer Kate ?», avait d’ailleurs demandé Oprah Winfrey à Meghan Markle dans une interview diffusée sur CBS, en mars 2021. Ce à quoi la duchesse de Sussex avait répondu : «Non, c'est le contraire qui s'est produit»