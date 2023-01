«Il n'est plus dans ma vie» : Omar Sy évoque sans fard sa relation actuelle avec Fred Testot

Omar Sy s'est confié sans langue de bois sur sa relation actuelle avec Fred Testot, dévoilant n’être aujourd’hui plus en contact avec son ancien partenaire dans la pastille humoristique «Le Service après vente des émissions», qui les a faits connaître du grand public.

La distance aurait eu raison de leur amitié. Invité de la chaîne YouTube OuiHustle ce jeudi 12 janvier, Omar Sy a confié ne plus être proche de celui qui a longtemps été son complice à la télévision, le comédien Fred Testot. Interrogé quant à la nature de sa relation avec celui qui était «son meilleur ami», la star à l'affiche du film Tirailleurs n’a pas caché qu’ils n’étaient aujourd’hui plus en contact.

«Il ne se passe rien. Je ne peux pas te dire mieux, qu'il ne se passe rien», a-t-il d'abord déclaré. Avant d'analyser ce qui les a éloignés selon lui : «Aujourd'hui, on ne se voit plus, parce que le temps a effrité les choses. Je suis parti un an aux Etats-Unis».

«On est passés d'un moment où on se voyait tous les jours, parce qu'on travaillait ensemble, parce que c'était mon binôme, on écrivait, on tournait, on montait ensemble. On était tous les jours ensemble. Quand je suis parti aux Etats-Unis, on a passé un an sans se voir, les coups de fil, les projets que je faisais. La vie a fait que petit-à-petit, ça s'est un peu effrité», a précisé Omar Sy.

Ce dernier assure cependant qu’il a gardé de l’affection pour son ancien acolyte.

«Il y a toujours du respect, il y a toujours de l'amitié, il y a toujours de l'amour même pour lui, parce que ce que j'ai vécu avec lui, je ne l'ai vécu qu'avec lui. Ça le place à un endroit particulier dans mon cœur et dans ma vie. J'ai appris énormément avec lui. Je le retrouverai peut-être, c'est Dieu qui sait, mais aujourd'hui non, il ne se passe rien. Je ne suis plus dans sa vie, il n'est plus dans la mienne», a-t-il conclu.