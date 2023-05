Til Schweiger : l'acteur d'Inglorious Basters visé par des accusations de harcèlement et d'agression

De nombreuses accusations de harcèlement et d'agression ont été récemment portées à l’encontre de l’acteur allemand Til Schweiger. La ministre de la Culture allemande a réagi devant le nombre et la gravité des accusations.

Til Schweiger, acteur allemand mondialement connu notamment pour ses rôles dans Inglorious Basterds ou Target, est visé par plusieurs accusations de harcèlement, d’intimidation et d'agression verbale et physique d’après les informations du Guardian. Ces incidents se seraient produits en marge du tournage de son dernier film, Manta Manta – Zwoter Teil, sorti en Allemagne le 30 mars dernier.

Le média anglais a rapporté qu’une cinquante de personnes ont très récemment témoigné à propos de son comportement agressif auprès du magazine allemand Der Spiegel.

D’après ces témoignages, Til Schweiger apparaissait régulièrement en état d’ébriété et très agressif pendant les tournages.

La ministre de la Culture a demandé «une investigation complète»

Certains membres de l’équipe ont été choqués lorsqu’ils ont vu l’acteur frapper au visage une de leur collègue qui tentait de l’empêcher d'accéder au plateau du fait de son état. D'autres ont affirmé que l’acteur ferait état de cette attitude agressive et inappropriée sur les différents tournages depuis plus de dix ans.

A la suite de ces témoignages à charge, Claudia Roth, ministre de la Culture, a demandé «une investigation complète». Elle a par ailleurs menacé de priver de subvention toutes les entreprises de production de films qui ne protégeraient pas correctement les droits des employés.

L'acteur nie les faits

De son côté, l'acteur de 59 ans a nié toutes les accusations. De même pour la production du film en question, Constantin Film, qui a perçu plus de deux millions d’euros de subventions. Cette dernière a affirmé que les témoignages sont «totalement faux et déformés, et parfois même simplement faux».

Toujours d’après le média allemand, d’autres employés de l’industrie du cinéma ont confirmé qu’il existait une «atmosphère toxique» lorsqu'ils étaient amenés à travailler avec l’acteur allemand.