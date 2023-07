Procès de Kevin Spacey : Elton John et son mari David Furnish appelés à témoigner par la défense

Elton John et son époux David Furnish ont comparu ce lundi comme témoins de la défense au procès de l’acteur Kevin Spacey, accusé d’agressions sexuelles.

Jugé depuis fin juin, Kevin Spacey, 63 ans, a plaidé non coupable de 12 charges d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic.

Un homme accuse notamment l’acteur de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il le conduisait à un gala de charité chez Elton John «au début des années 2000». «Il m'a saisi tellement fort (les parties intimes) que j'ai failli faire une sortie de route», avait expliqué le plaignant lors de son interrogatoire.

«C'était un geste doux (...) et c'était dans mon esprit romantique», avait rétorqué jeudi Kevin Spacey, niant tout comportement «violent», «agressif» ou «douloureux». Ce lundi ses avocats ont appelé Elton John et David Furnish à témoigner.

Intervenant depuis Monaco par visioconférence en tant que témoin de la défense donc, Elton John a confirmé se souvenir de la présence de Kevin Spacey au début des années 2000 à ce bal annuel à Windsor, à l'ouest de Londres. «Il est arrivé avec une cravate blanche», a affirmé le chanteur. «Il est venu en jet privé et est venu directement au bal», a-t-il ajouté, mettant à mal la version de l’accusateur selon laquelle le trajet se serait fait en voiture.

Le procès doit durer un mois

Dans son témoignage, le plaignant avait indiqué en outre que les faits s'étaient déroulés «en 2004 ou 2005». Or, d’après David Furnish, Kevin Spacey n’aurait assisté au gala de charité qu’une seule fois, en 2001. Elton John a ajouté que l’acteur avait ce soir-là acheté une Mini Cooper durant la vente aux enchères, et qu’il avait passé la nuit dans sa demeure où il n'est depuis jamais revenu.

Le mari d'Elton John, David Furnish, a également témoigné de la présence de Kevin Spacey à cet événement mondain : «C'était un acteur oscarisé, il y avait beaucoup d'enthousiasme à l'idée qu'il soit au bal».

Vêtu d'un costume gris et d'une cravate à pois, Kevin Spacey a écouté les témoignages des deux hommes depuis la Crown Court de Londres.

La semaine dernière, il a rejeté en bloc les accusations, évoquant des relations «consenties» et dénonçant le «faible» dossier de l'accusation. Le procès de l'acteur doit durer un mois. Il encourt jusqu'à la prison à vie s'il est reconnu coupable de l'accusation la plus grave : amener une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.