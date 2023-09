Bruce Willis atteint de démence : la déchirante révélation de son épouse

L'épouse de Bruce Willis dit qu'il est «difficile de savoir» si l'acteur est au courant de son diagnostic de démence incurable.

Emma Heming Willis est apparue dans l’émission «Today» pour donner des nouvelles de son mari l’acteur Bruce Willis, qui à 68 ans souffre de démence incurable.

La maman de Mabel et Evelyne a d’abord confié qu’elle avait parlé du diagnostic à leurs deux jeunes filles. «Il était important que nous leur fassions savoir de quoi il s'agissait, parce que je ne veux pas qu'il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père ou à toute forme de démence», a déclaré Heming Willis.

Elle confie que le moment du diagnostic, tombé en 2022, a été à la fois une bénédiction et une malédiction. «Je pense que c'était la bénédiction et la malédiction, de comprendre enfin ce qui se passait afin que je puisse accepter ce qui arrive. Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le simple fait d'être dans l'acceptation et de savoir ce qui arrive à Bruce rend les choses un peu plus faciles», a-elle expliqué, faisant référence au diagnostic initial d'aphasie qui a finalement évolué vers celui d’une démence fronto-temporale.

Une leçon de vie

«Est-ce qu'il sait ce qu'il se passe ? Est-ce quelque chose dont il est conscient ?», a ensuite demandé l’animatrice, ce à quoi Heming Willis a répondu : «C'est difficile à savoir».

Heming Willis a ajouté qu'il était important pour elle de «lever les yeux du chagrin et de la tristesse», afin de pouvoir voir «ce qui se passe réellement» autour d'elle, notamment en savourant la compassion que cette épreuve a inspirée à ses enfants. «Cela leur apprend tellement de choses sur comment prendre soin et aimer et c'est une belle chose au milieu de la tristesse», a-t-elle conclu.

La dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative, apparentée à la maladie d'Alzheimer. Les personnes atteintes peuvent présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.

«Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir», avaient souligné les proches de Bruce Willis en février, dans communiqué signé par son épouse Emma Heming Willis, ainsi que par son ex-femme, l'actrice Demi Moore, et ses enfants Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn. «Au fur et à mesure que l'état de Bruce évolue, nous espérons que les médias s'efforceront d'attirer l'attention sur cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche», avaient-elles indiqué.