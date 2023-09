Taylor Swift est-elle en couple avec le joueur de football américain Travis Kelce ?

Célibataire depuis avril dernier, la star a été aperçue dimanche quittant le stade d’Arrowhead à Kansas City avec le footballeur Travis Kelce, alors que la rumeur d'une romance entre les deux célébrités enfle depuis plusieurs semaines.

La chanteuse Taylor Swift et l’athlète Travis Kelce se sont-ils vraiment rapprochés ? Rien n’a été officialisé par les principaux intéressés, mais les deux stars ont été aperçues partant ensemble, dimanche, à l’issue du match de football américain qui a opposé l’équipe de Travis Kelce, les Chiefs de Kansas City, aux Bears de Chicago, ont rapporté plusieurs médias américains.

Depuis quelques semaines, la rumeur d’une romance secrète entre l’interprète de «Shake It Off» et la star du football américain affole les fans.

Taylor Swift en tribune avec la mère du sportif

La semaine dernière, le footballeur américain Travis Kelce avait ainsi lancé, lors du podcast de The Pat McAfee Show, une invitation destinée à Taylor Swift, lui proposant d’assister au match hier soir. «Je vous ai vu en concert à Arrowhead», avait lancé le sportif. «Vous devriez peut-être venir me voir à Arrowhead et voir qui est le meilleur», avait-il poursuivi. Et de conclure : «Nous verrons ce qui se passera dans un avenir proche».

Ce à quoi la star aux 12 Grammy Awards a donc répondu positivement, puisqu’elle a été aperçue dans les tribunes soutenant l’équipe des Chiefs. Un match auquel elle a assisté au côté d’une autre fan de Travis Kelce - la mère du sportif - avant donc de quitter le stade avec le joueur, après une victoire de son équipe.

After Taylor Swift cheers alongside Travis Kelce's mom at Chiefs game. Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game.



En avril dernier, Taylor Swift et le chanteur britannique Joe Alwyn se sont séparés après six ans de vie de couple. Peu après cette séparation, la pop star aurait entretenu une courte relation avec le chanteur Matty Healy, qui se serait achevée en juin dernier, selon TMZ.