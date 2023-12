Andre Braugher, acteur des séries «Homicide» et «Brooklyn Nine-Nine», est mort à 61 ans

Andre Braugher, l'acteur deux fois lauréat d'un Emmy Award qui a joué dans les séries télévisées à succès «Brooklyn Nine-Nine» et «Homicide», est décédé lundi des suites d'une «brève maladie». Il avait 61 ans.

L'acteur américain Andre Braugher est décédé à l’âge de 61 ans, indiquent des médias américains mercredi. Né à Chicago, il était apparu en 1989 aux côtés de Morgan Freeman et Denzel Washington, dans le film «Glory». C’est avec son rôle du détective Frank Pembleton, qu’il a interprété de 1993 à 1998 dans la série policière «Homicide», qu’il s’est fait connaître du grand public.

Un rôle qui lui avait valu en 1998 un Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique. Il obtiendra une nouvelle fois un Emmy en 2006, cette fois du meilleur acteur dans une minisérie ou un film, pour son rôle dans «Thief». Plus tard, il sera de nouveau policier, mais dans un registre comique cette fois avec son rôle dans «Brooklyn Nine-Nine», série avec Andy Samberg dans laquelle il jouera de 2013 à 2021, et qui lui vaudra quatre nominations aux Emmys. «J’ai senti que c’était l’occasion de faire quelque chose de complètement différent du reste de ma carrière, avait-il déclaré en 2019 à l'Associated Press. J’aime cela parce que cela m’ouvre l’esprit et me force à penser différemment. Je pense que je suis devenu beaucoup plus souple en tant qu’acteur et plus ouvert au nombre incroyable de possibilités de jouer une scène.»

«Tu nous as quitté trop tôt»

«Je ne peux pas croire que tu sois parti si tôt», a écrit sur Instagram Terry Crews, qui jouait Terry Jeffords dans «Brooklyn Nine-Nine». «Je suis honoré de t’avoir connu, d’avoir ri avec toi, travaillé avec toi et partagé huit années glorieuses à observer ton talent irremplaçable. Cela fait mal. Tu nous as quitté trop tôt. Tu m'as tellement appris. Je serai éternellement reconnaissant de t’avoir connu. Merci pour ta sagesse, tes conseils, ta gentillesse et ton amitié. Mes plus sincères condoléances à ton épouse et à ta famille dans cette période difficile. Tu m’as montré à quoi ressemble une vie bien vécue».

Andre Braugher laisse derrière lui sa compagne, Ami Brabson («Homicide»), qu’il avait épousée il y a trente ans et trois fils. Sa famille demande aux fans de faire des dons au Théâtre Classique de Harlem au lieu de fleurs.

La cause du décès n’a pas encore été dévoilée, mais Deadline rapporte qu’Andre Breaugher est décédé après une «brève maladie». Il s’apprêtait à jouer dans le drame policier «The Residence» produit par Shonda Rhimes, dont quatre épisodes sur huit avaient été mis en boîte avant la grève des acteurs à Hollywood. Il avait récemment joué dans la sixième et dernière saison du drame juridique de Paramount+ «The Good Fight».