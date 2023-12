Françoise Hardy : atteinte d'un cancer, la chanteuse veut «partir dans l'autre dimension le plus tôt possible»

Atteinte d’un cancer du pharynx, Françoise Hardy a donné des nouvelles de sa santé, et malheureusement, elles sont peu rassurantes.

Françoise Hardy vit un cauchemar. Alors qu’elle fêtera ses 80 ans le 17 janvier prochain, la chanteuse s’est confiée sans fard dans les colonnes de «Paris Match» sur son état de santé. Depuis 2015, elle souffre d’un cancer du pharynx, après avoir été touchée par un cancer du système lymphatique, et son quotidien est devenu un véritable calvaire.

À tel point qu’elle a affirmé vouloir «partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer». «Je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar», a-t-elle raconté.

Pour le droit à l'euthanasie

L’interprète du tube «Tous les garçons et les filles» ne peut plus lire ni regarder la télévision, alors que se plonger dans un bon film était pour elle «la meilleure façon de déconnecter».

Ses traitements et sa maladie diminuent également ses capacités cognitives. À cause «des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies, on perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger», a expliqué la mère de Thomas Dutronc.

Françoise Hardy, qui milite depuis des années pour le droit à l’euthanasie, souhaite ainsi «partir dans l'autre dimension le plus tôt et le plus vite possible, et le moins douloureusement possible».