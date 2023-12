Laura Lynch : ce que l'on sait de l'accident qui a coûté la vie à la chanteuse et musicienne des Dixie Chicks

Elle était l’une des fondatrices des Dixie Chicks. La chanteuse et musicienne du célèbre groupe de country, Laura Lynch, est morte vendredi dernier dans un accident de la route, à l’âge de 65 ans.

Le monde de la musique, et plus particulièrement de la country, est en deuil. La chanteuse et musicienne américaine Laura Lynch, qui formait avec Martie Maguire, Emily Strayer et Robin Lynn Macy les Dixie Chicks - groupe qu’elle avait quitté en 1993 -, a trouvé la mort le vendredi 22 décembre dernier dans un terrible accident de la route.

Selon plusieurs médias américains, dont USA Today, le drame s’est déroulé près de la commune d’El Paso, au Texas (Etats-Unis). Le véhicule de l’artiste de 65 ans a percuté frontalement une autre voiture sur une route à sens unique. Le conducteur de cette dernière a été blessé légèrement et conduit à l’hôpital.

L'artiste a été tuée sur le coup

Quant à Laura Lynch, elle a été tuée sur le coup et déclarée morte sur le lieu de l’accident. Toujours d'après les mêmes sources, une enquête aurait été ouverte pour déterminer les causes précises de ce tragique fait divers.

«Nous sommes choquées et tristes d'apprendre la disparition de Laura Lynch. Nous chérirons dans nos cœurs ces moments que nous avons passés à jouer ensemble de la musique et à rire. (...) Son talent indéniable nous a aidées à nous propulser au-delà des concerts de rue sur les scènes du Texas et du Midwest», ont écrit ses anciennes acolytes dans un communiqué publié sur Instagram.

Créé en 1989, les Dixies Chicks ont écoulé plus de 30 millions de disques, devenant ainsi le groupe de country féminin ayant vendu le plus d’albums dans le monde.