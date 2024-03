Paris : découvrez l'appartement de Karl Lagerfeld, mis aux enchères (Photos)

Le 26 mars 2024 marquera un événement majeur dans le monde de l'immobilier parisien : l'appartement de Karl Lagerfled sera mis aux enchères. Entièrement rénové au goût du couturier décédé en 2019, voici les photos de ce le lieu ultramoderne.

Au 3e étage, 17 quai Voltaire, situé dans le prestigieux 7e arrondissement, l'appartement de Karl Lagerfeld sera mis aux enchères le 24 mars. Ce lieu emblématique de 256 mètres carrés, entièrement rénové, a été le domicile du célèbre directeur artistique de la maison Chanel de 2010 jusqu'à sa fin de vie, en février 2019. Avec une vue imprenable sur la Seine et le Louvre, cet appartement en enfilade offre un cadre exceptionnel.

© ALTHEMIS/IMMO NOTAIRES ENCHÈRES

Malgré l'ancienneté de l'immeuble, datant de 1694, l'appartement a été transformé en un espace ultra-moderne. À la place des moulures traditionnelles, un faux plafond blanc et des éclairages rétro. Un sol en résine et béton gris s'étend à travers l'espace, tandis que de chaque côté du salon se trouvent d'immenses bibliothèques avec des étagères fines en métal et des portes en verre.

un vaisseau spatial Odyssée 3.000

Trois grandes fenêtres offrent une vue panoramique sur la Seine, le jardin des Tuileries et le musée du Louvre. Karl Lagerfeld a lui-même décrit le lieu dans l'ouvrage Karl Lagerfeld. Décors d’une vie, comme «la bibliothèque d’un vieux savant branché sur des planètes inconnues, un vaisseau spatial Odyssée 3.000».

© ALTHEMIS/IMMO NOTAIRES ENCHÈRES

La chambre, séparée du salon par des panneaux de verre amovibles, conduit à une salle de bains spacieuse équipée d'une grande baignoire blanche et d'un éclairage étonnant. Seul la cuisine est de taille modeste, car le couturier préférait prendre ses repas à l'extérieur pour éviter les odeurs de cuisine.

© ALTHEMIS/IMMO NOTAIRES ENCHÈRES

Un dressing de 50 mètres carrés, qui servait de chambre pour la gouvernante, est équipé d'un grand meuble à tiroirs et de systèmes de suspension pour les costumes.

© ALTHEMIS/IMMO NOTAIRES ENCHÈRES

La vente aux enchères sera organisée le mardi 26 mars prochain à 10h dans la prestigieuse Chambre de commerce et d’industrie, 2, place de la Bourse, dans le 2e arrondissement parisien par Paris Notaire Services.

Le prix de départ est fixé à 5,3 millions d'euros, ce qui équivaut à un peu plus de 20.700 euros par mètre carré. Pour participer à la vente, une consignation de 1.060.000 euros, soit 20% du montant de la mise à prix, sera requise.