L'acteur Adrian Schiller, connu pour son rôle dans «The Last Kingdom», est mort à l'âge de 60 ans

Une nouvelle inattendue. L’acteur Adrian Schiller, célèbre pour ses rôles dans les séries «The Last Kingdom» ou encore «Victoria», est décédé «subitement» à l'âge de 60 ans, a annoncé son agence artistique ce jeudi 4 avril.

«Il est décédé beaucoup trop tôt et nous, sa famille et ses amis proches, sommes dévastés par cette perte. Sa mort a été soudaine et inattendue et aucun autre détail sur la cause n'est encore connu», a déclaré Scott Marshall Partners, qui a représenté l'artiste britannique pendant plus de trois décennies, dans un communiqué.

Dear all. This is Ginny. I’m so sorry to let you all know that our beloved brother Adrian died suddenly at home yesterday. He had so many very dear friends - sorry to those of you who are learning about this here. We will say more about funeral and/or memorial plans in due course

