Coachella : Kesha change les paroles de sa célèbre chanson «Tik Tok» pour insulter le rappeur Diddy

Kesha a fait une apparition surprise sur la scène du festival Coachella ce dimanche 14 avril, pour interpréter sa chanson à succès «Tik Tok». Une version revisitée qui visait directement le rappeur Diddy, accusé d'agressions sexuelles.

Un message qui n’est pas passé inaperçu. Kesha a violemment attaqué le rappeur Diddy sur scène lors du festival californien Coachella, dimanche 14 avril, après les accusations d'agression sexuelle, viol et trafic sexuel à son encontre.

Lors de son premier concert au festival Coachella 2024, la chanteuse et actrice Renee Rapp a invité plusieurs artistes surprises, dont la chanteuse Kesha, sur scène à Indio, en Californie, pour interpréter son célèbre morceau «Tik Tok», sorti en 2009.

KESHA JUST CHANGED THE LYRICS FOR TIK TOK TO “FUCK P DIDDY” AT COACHELLA WITH RENEÉ RAPP OH MY GODDD pic.twitter.com/RrDvsyPKmo — maxx HAS A BEYONCÉ AUTOGRAPH !!!! (@ArnoldMaxx) April 15, 2024

Pendant sa performance, la musicienne de 37 ans a changé les paroles, passant de «Wake up in the mornin' feelin' like P. Diddy» (Réveilles toi le matin en te sentant comme P. Diddy) à «Wake up in the Morning like «f**k P. Diddy»» (Réveilles toi le matin comme «F— P. Diddy»), tandis que le duo levait le majeur en l'air.

WAKE UP IN THE MORNING LIKE FUCK P DIDDY — kesha (@KeshaRose) April 15, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Kesha a réitéré le message, en écrivant «RÉVEILLEZ-VOUS LE MATIN COMME F**KP DIDDY» dans une publication.

Une modification survenue alors que Diddy fait l'objet d'une série de poursuites judiciaires alléguant des agressions, des viols collectifs et du trafic sexuel. Le mois dernier, ses domiciles à Miami et à Los Angeles ont été perquisitionnés.

Kesha soutient l'ex-petite amie de Diddy

Le rappeur 50 Cent, ennemi de longue date de Sean Combs, a réagi à l'attaque, partageant la vidéo sur sa page Instagram avec la légende : «Mdr, elle a dit f**k P DIDDY, hahahahahah Puffy comme 50 lui a dit de dire ça !»

Kesha a modifié sa référence à P Diddy dans «Tik Tok» depuis que le rappeur a été accusé de viol par son ex-petite amie Cassie, en novembre dernier.

Pendant ses spectacles à Oakland et à Hollywood, Kesha avait déjà reformulé les paroles en chantant : «Je me réveille le matin et je me sens comme moi».