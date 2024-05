«Je prends les décisions avec ma femme, en pensant à notre famille» : Ryan Gosling refuse désormais les rôles «sombres»

Afin de protéger sa famille, Ryan Gosling a déclaré, ce 2 mai, qu'il n'acceptait plus de rôles «sombres».

La famille avant tout. Récemment à l'affiche de comédies, à l'instar de «Barbie» ou encore «The Fall Guy», Ryan Gosling a déclaré avoir arrêté de jouer des rôles «sombres» pour préserver sa famille lors d’une interview accordée au Wall Street Journal Magazine, publiée ce 2 mai.

«Je n'accepte pas vraiment de rôles qui vont me mettre dans un état d'esprit sombre. En ce moment, j'essaie de voir ce qui sera le mieux pour chacun d'entre nous. Les décisions que je prends, je les prends avec Eva et nous les prenons en pensant d'abord à notre famille» a-t-il notamment déclaré.

Ryan Gosling et Eva Mendes, qui se sont rencontrés avant de jouer ensemble dans «The Place Beyond the Pines» en 2012, ont deux filles, Esmeralda et Amada.

Un changement de carrière nécessaire

«Je pense que "La La Land" a été le premier», a ajouté le comédien à propos du moment où il a commencé à réorienter sa carrière. «Je me suis dit : "Oh, ça va être amusant pour eux aussi, parce que même s'ils ne viennent pas sur le plateau, nous nous entraînons au piano tous les jours, nous dansons ou nous chantons"», a poursuivi l'acteur, lauréat d'un Golden Globe pour sa performence.

En plus de sa famille, Ryan Gosling a révélé se concentrer désormais sur des rôles qui le passionnent, ainsi que sur des films qui s'adressent à un public plus large, comme son dernier projet «The Fall Guy», dans lequel il interprète un cascadeur qui accepte de travailler sur une nouvelle superproduction à la mode afin de reconquérir l'amour de sa vie, la réalisatrice du film.

«Je veux faire des films qui soient inclusifs et qui ne s'adressent pas à un seul public. Je pense que longtemps, j'ai simplement essayé de payer les factures et de travailler. Ce n'est que récemment que j'ai compris que je pouvais faire le genre de films qui m'ont fait aimer le cinéma» a-t-il conclu.

«The Fall Guy» est actuellement dans toutes les salles françaises.