«L’expérience la plus traumatisante de ma vie» : Adriana Karembeu raconte qu'un célèbre réalisateur a tenté de la violer

Dans son autobiographie, «Libre», parue ce jeudi 2 mai, Adriana Karembeu révèle avoir été victime d’une tentative de viol par «un célèbre réalisateur» dont elle ne révèle pas l'identité.

Adriana Karembeu revient sur des événements marquants de sa vie dans son livre «Libre» (Leduc), disponible depuis ce jeudi. L’ouvrage autobiographique évoque aussi bien les moments les plus lumineux de son existence, comme celui de la naissance de sa fille, que les plus sombres. La mannequin, aujourd’hui âgée de 52 ans, revient notamment sur la tentative de viol qu’elle dit avoir subie en 2010 de la part d’un «célèbre réalisateur français».

«Un jour, mon agent me propose de rencontrer un réalisateur pour un projet. Je me rends seule chez lui pour le rendez-vous, j’ai la naïveté de ne pas me méfier car c’est l’après-midi. Je sonne à sa porte. Le réalisateur, qui a déjà plusieurs films à son actif, m’accueille avec un sourire, m’invite à entrer et à m’asseoir», a écrit Adriana Karembeu, qui à cet instant encore ne se doutait pas que l’homme allait bientôt littéralement se jeter sur elle.

«Après une brève discussion sur le scénario, il se lève et se rapproche de moi sur le canapé. Il pose sa main sur son genou, puis se jette brutalement sur moi, m’embrassant violemment. Je sens sa salive sur mon visage et ma poitrine», détaille-t-elle. Elle dit ne tenir son salut - avoir pu se sortir in extremis des griffes de son prédateur - qu’à son expérience. «J’ai trente-cinq ans, et j’ai puisé la force nécessaire pour repousser cet infâme prédateur et m’enfuir. Si j’avais eu vingt ans, je pense que j’aurais été plus profondément affectée», écrit-elle.

Agresseur sans aucun scrupules

L'agent d'Adriana Karembeu connaissait bien le réalisateur et lui aurait dit par la suite : «J’aurais dû te prévenir, il est parfois limite, sa réputation le précède.» Le réalisateur en question a par la suite eu de nouveau une attitude dégoûtante en sa présence, explique-t-elle, agissant comme si rien ne s’était passé.

«J’ai revu avec Christian (Karembeu, son ex-mari, ndlr) ce réalisateur français bien plus tard franchir le seuil d’un restaurant, se diriger vers notre table, faire absolument comme si de rien n’était. Comme si rien ne s’était passé. Il ose me saluer devant mon mari, avec son air lubrique, alors qu’il a tenté de me violer il y a si peu de temps», fustige-t-elle, qualifiant la tentative de viol qu’elle a subie de «l’une des expériences les plus traumatisantes de sa vie».