Prince Harry : la famille de la princesse Diana lui tend la main pour son retour au Royaume-Uni

Selon Page Six, le prince Harry était ravi de pouvoir compter sur la présence de la famille de sa défunte mère, Diana Spencer, lors des célébrations du dixième anniversaire des Invictus Games, à Londres.

Une marque de soutien. Le prince Harry était visiblement ravi de retrouver les membres de la famille Spencer, notamment son oncle, Earl, et sa tante, Lady Jane Fellowes, lors de la célébration des 10 ans des Invictus Games, à Londres, rapporte le site américain Page Six. Une consolation pour l’époux de Meghan Markle après avoir été informé que son père, le roi Charles III, n’était pas en mesure de le recevoir lors de son passage au Royaume-Uni, en raison d’un agenda surchargé.

Le souverain organisait, au même moment, à quelques kilomètres de là, la première Garden Party de la saison dans les jardins de Buckingham Palace, où la quasi-totalité de la famille royale en exercice était conviée à participer. Une source précise que le prince Harry espérait pouvoir s’entretenir avec son père, et son frère, avant de quitter le pays. Ce qui n'a pas été le cas. «La famille est importante pour lui – peu importe de quel côté elle se situe», a-t-elle précisé.

En plus de son oncle et de sa tante, le prince Harry a pu compter sur la présence de ses cousins, Lara Spencer, Louis Spencer, et George McCorquodale, à la Cathédrale St Paul où se tenait la réception, en présence de l’acteur Damian Lewis (Homeland).

La tension entre le prince Harry et son père, ainsi que son frère, est encore palpable malgré ses efforts pour renouer avec ces derniers. Il n’était pas revenu au Royaume-Uni depuis février dernier, où il n’avait pu s’entretenir avec le roi Charles III qu’une trentaine de minutes, alors que ce dernier venait de révéler au monde entier qu’il était atteint d’un cancer de la prostate.