«Une fierté absolue» : Léon, le fils de Jamel Debbouze, joue au côté du fils de Nicolas Anelka dans l'association Paris Saint-Germain

L’humoriste et acteur Jamel Debbouze est très fier de son fils Léon, qui a récemment intégré l’équipe U16 de l’association Paris Saint-Germain.

Un papa comblé. Il y a quelques semaines, Léon, le fils de Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, a rejoint l’équipe U16 de l’association Paris Saint-Germain, pour le plus grand bonheur de son père. Ce dimanche, l’humoriste a d’ailleurs assisté à l’un des premiers matchs de sa progéniture avec le club. Un moment riche en émotion que le comédien de 48 ans a souhaité partagé avec ses fans.

Sur Instagram, il a en effet posté une photo en story sur laquelle on peut voir son fils, qui porte le numéro 14, jouer au côté de Kaïs Anelka, numéro 11, le fils de l’ancien attaquant Nicolas Anelka, qui est passé par les plus grands clubs, du Paris Saint-Germain à Arsenal, en passant par le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et Chelsea. «Fierté abolue», a écrit Jamel Debbouze, à côté d’un smiley ému.

©Capture d'écran Instagram/Jamel Debbouze



En 2021, l’acteur s’était confié dans «Jeux Vous Aime», le magazine de Patrick Sébastien, sur les ambitions professionnelles de son fils. «Il veut être footballeur ! Léon Debbouze ! Parc des Princes ! En finale de la Coupe du monde ! Sérieusement, humoriste ou footballeur, je suis fier, du moment qu'il kiffe sa vie ! Je dis toujours à mes enfants : ’Faites ce que vous voulez, mais faites-le au mieux'», avait-il déclaré.