Famille royale : la PETA annonce que la reine Camilla arrête de porter de la fourrure

La reine Camilla s'est engagée à cesser d'acheter de la fourrure pour sa garde-robe, s’est réjouie l'organisation de défense des animaux PETA Royaume-Uni, ce 16 mai, dans un communiqué de presse.

Une décision saluée par tous. À l’instar de sa défunte belle-mère, la reine Élizabeth II, la reine Camilla n’achètera plus de vraie fourrure, a annoncé, ce jeudi 16 mai, la PETA Royaume-Uni, après confirmation du palais de Buckingham.

We’re toasting Queen Camilla for being a true queen by standing with the 95% of British people who also refuse to wear animal fur pic.twitter.com/lNDoxr8hH1 — PETA (@peta) May 15, 2024

«Nous portons un toast à la reine Camilla pour avoir été une vraie reine en se rangeant aux côtés des 95 % de Britanniques qui refusent également de porter de la fourrure animale», a déclaré PETA sur les réseaux sociaux.

L'association de protection des animaux n'a pas clairement indiqué si la princesse Camilla, qui soutient son mari dans sa bataille contre le cancer, comptait encore arborer des tenues confectionnées à partir de fourrure dans le futur. Cependant, l'organisme a affirmé que la princesse «ne fera plus l'acquisition de vêtements en fourrure à l'avenir» dans un communiqué.

L'épouse du roi Charles III a été critiquée pour avoir porté des vêtements en fourrure par le passé, notamment le chapeau vintage de Philip Treacy qu'elle arborait lors d'un service religieux lors du Noël 2010, tandis que la reine Elizabeth portait un bonnet en fourrure de renard ce même jour.

Encore des progrès à faire

Pendant son règne, la défunte souveraine a souvent arboré des vêtements en fourrure, comme des chapeaux, des manteaux ou des écharpes ornés de fourrure animale. Cependant, en 2019, Buckingham Palace a déclaré que la reine Elizabeth cesserait cette pratique, précisant qu'elle porterait toujours des tenues de cérémonie ornées de fourrure, mais qu'elle n'achèterait plus de vêtements en fourrure véritable.

«Si Sa Majesté doit assister à un engagement par temps particulièrement froid, à partir de 2019, de la fausse fourrure sera utilisée pour s'assurer qu'elle reste au chaud», a écrit Angela Kelly, son habilleuse de longue date, dans ses mémoires de 2019, «The Other Side of the Coin : The Queen, the Dresser and the Wardrobe» (L'envers du décor : la reine, l'habilleuse et l'armoire).

Concernant la reine Camilla, vêtue d'un chapeau en fausse fourrure lors du service royal de mars, PETA a poursuivi en déclarant qu'il était «juste et approprié pour la monarchie britannique de refléter les valeurs britanniques en reconnaissant que la fourrure n'a pas sa place dans la société».

Le groupe a cependant souligné que l'utilisation de la véritable fourrure d'ours par le ministère britannique de la Défense pour les bonnets de la garde royale semblait «encore plus absurde et déconnectée» à la lumière de la position de la reine contre l'industrie de la fourrure.