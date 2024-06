Bad Bunny : un homme arrêté alors qu'il projetait de commettre une fusillade lors du concert du chanteur

Un homme a été appréhendé pour avoir planifié une fusillade à caractère raciste lors du concert du chanteur Bad Bunny, à Atlanta (États-Unis).

Un drame évité de justesse. Un homme originaire de l'Arizona (Etats-Unis), qui cherchait à déclencher une «guerre raciale» avant l'élection présidentielle américaine de novembre, a été arrêté avant d'avoir pu commettre une fusillade de masse lors d'un concert de Bad Bunny à Atlanta, ont rapporté les procureurs fédéraux.

Mark Adams Prieto, un vendeur d’armes à feu de 58 ans, avait l'intention de cibler un concert de rap, en raison de la «forte concentration d'Afro-Américains», à la State Farm Arena, les 14 et 15 mai derniers. Après la fusillade, il avait également prévu de crier des phrases telles que «KKK jusqu'au bout», tout en laissant des drapeaux confédérés dans l'arène. Selon le calendrier de la salle, seul le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny était programmé à ces dates.

Jusqu'à 40 ans de prison

Entre janvier et mai, l'assaillant échangeait avec deux personnes pour préparer la fusillade, sans savoir qu'il s'agissait en fait de deux agents infiltrés du FBI. Mark Adams Prieto a été arrêté le 14 mai sur une autoroute du Nouveau-Mexique, avec sept armes à feu dans son véhicule. Une perquisition à son domicile a révélé d'autres armes à feu, dont un fusil à canon court non enregistré.

Lors de l'interrogatoire, l'accusé a affirmé être en route pour la Floride pour voir sa mère, sans intention de s'arrêter à Atlanta. Cependant, il a admis avoir discuté de l’attaque et avoir vendu un AR-15 à l’agent du FBI, indiquant que ce serait «une bonne arme à utiliser lors de l’attaque».

L'homme risque jusqu'à 15 ans de prison pour chaque accusation de trafic d'armes à feu, et transfert d'arme à feu pour utilisation dans un crime haineux, s'il est reconnu coupable. Il risque également jusqu'à 10 ans de prison pour possession d'une arme à feu non enregistrée et une amende pouvant aller jusqu'à 250.000 dollars (près de 230.000 euros) pour chaque accusation.