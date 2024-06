Chris Brown reste coincé en suspension dans les airs pendant un concert

Chris Brown est resté coincé en suspension ce mardi lors d'un concert. Les câbles ne répondaient plus et l'aide a tardé à venir, ce qui l'a contrarié.

Problème technique. Chris Brown est resté en suspension dans les airs au beau milieu d'une chanson après un dysfonctionnement des câbles qui le soutenaient lors de son concert à Newark (New Jersey), ce mardi.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir la star controversée suspendue à quelques mètres au dessus du public en train de demander, sans succès, de l’aide. Pour ne pas perdre la face, Chris Brown a malgré tout continué de chanter. Mais son visage a trahi sa colère quand des personnes sont enfin arrivées des coulisses avec un escabeau.

Une fois descendu, il a fini d'interpréter sa chanson, tout en échangeant des mots avec l'un des employés de la tournée.

Chris Brown gets stuck in the air while singing “Under the Influence” at concert in Newark, New Jersey pic.twitter.com/Adodz04v1j

— The Hollywood Reporter (@THR) June 13, 2024