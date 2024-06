Barack Obama a révélé pourquoi ses filles n'envisagent aucune carrière en politique

L'ancien président des États-Unis Barack Obama a affirmé que ses deux filles excluaient de faire carrière en politique, et en a révélé la raison.

Une autre voie. A l’occasion d’une soirée de levée de fonds, à Los Angeles samedi 15 juin en présence de Joe Biden, l’ex-président des Etats-Unis Barack Obama, a évoqué l’avenir de ses deux filles Malia, 25 ans, et Sasha, 23 ans, rapporte le site People.

Interrogé par Jimmy Kimmel sur leur hypothétique volonté de faire de la politique, Barack Obama a assuré qu’aucune de ses filles n’envisageaient de carrière politique pour une bonne raison.

«C'est une question à laquelle je n'ai pas besoin de répondre, car Michelle leur a inculqué très tôt qu'il serait fou de se lancer dans la politique», a expliqué l’ancien président des Etats-Unis, entre 2009 et 2017. Et de poursuivre : «Cela n'arrivera jamais», confirmant que Malia et Sasha ont donc suivi les conseils de leur mère Michelle Obama.

Deux jeunes femmes diplômées

En mai 2023, Sasha Obama, la plus jeune des deux filles du couple Obama, a été diplômée de l’université de Caroline du Sud où elle a décroché une licence en sociologie, selon le magazine Elle.

De son côté, Malia, sa sœur aînée, a été diplômée de la prestigieuse université d'Harvard en 2021, en section cinéma. Elle a depuis travaillé sur le scénario de la série «Swarm», et a présenté en janvier dernier son premier court métrage «The Heart» en tant que réalisatrice, au festival Sundance, sous le nom d'emprunt Malia Ann.

Les deux jeunes femmes ont également quitté le nid familial, pour s'installer fin 2022 en collocation ensemble à Los Angeles, en Californie.