Vanessa Hudgens : la star d'«High School Musical» a donné naissance à son premier enfant

Après sept mois de mariage, Vanessa Hudgens a donné naissance à son premier enfant, avec son époux Cole Tucker.

Un heureux événement. Vanessa Hudgens, célèbre pour son rôle dans la franchise «High School Musical», a accueilli son premier bébé avec son mari, Cole Tucker.

La date de naissance, le sexe et le nom de l'enfant ne sont pas connus, mais le couple a été aperçu quittant un hôpital de Santa Monica (États-Unis) le mercredi 3 juillet, jour du 28e anniversaire du joueur de baseball.

La comédienne a révélé sa grossesse en mars, dévoilant son ventre rond sur le tapis rouge des Oscars 2024, dans une robe moulante à col roulé noire signée Vera Wang.

Un mariage discret au Mexique

En 2020, ces célébrités ont entamé leur relation après s'être croisées lors d'une session de méditation sur Zoom pendant la pandémie de COVID-19. Ils se sont fiancés en décembre 2022, puis ont célébré leur mariage dans la jungle de Tulum (Mexique), un an plus tard.

«[Écrire mes propres vœux] était important pour moi. Je dirais aussi à tout le monde : écrivez vos propres vœux et lisez-les. C'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une relation, d'être aussi ouverte, vulnérable et brute devant toutes les personnes que vous aimez et de proclamer votre amour. C'est tout simplement magnifique. J'ai adoré», a déclaré l'actrice dans une interview avec Vogue, partageant des photos exclusives et des détails de l'union.

Actuellement, Vanessa Hudgens connaît un grand succès au cinéma avec son rôle dans le quatrième opus de la franchise cinématographique «Bad Boys», aux côtés de Will Smith et Martin Lawrence.