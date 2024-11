Angelina Jolie pose au côté de son fils Knox sur le tapis rouge, sa première apparition publique avec lui depuis trois ans

Angelina Jolie est apparue, lors d'une rare sortie publique, en compagnie de son fils Knox, âgé de 16 ans.

Très proche des six enfants qu'elle partage avec Brad Pitt, Angelina Jolie a foulé le tapis rouge avec son fils Knox lors de la 15e cérémonie annuelle des Governors Awards, organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, à Los Angeles (États-unis), ce dimanche 17 novembre.

Le duo mère-fils a pris la pose devant les photographes, la comédienne gardant tendrement un bras autour du frère jumeau de Vivienne. Ce dernier a notamment impressionné par sa récente poussée de croissance, le rendant plus grand que sa célèbre mère, en talons ce soir-là.

Cette apparition de Knox sur le tapis rouge est sa première en plus de trois ans, la dernière remontant à octobre 2021, lorsqu'il avait accompagné Maddox (23 ans), Zahara (19 ans), Shiloh (18 ans) et Vivienne à la première londonienne du film «Les Éternels» dans lequel jouait leur mère. Seul Pax (20 ans) était absent à l'époque.

La discrétion du jeune homme n'est guère surprenante, Angelina Jolie ayant récemment confié que ses enfants ne souhaitaient pas suivre les traces de leurs parents dans l'industrie du cinéma. «Je pense qu'ils sont particulièrement timides et très réservés. Ils préfèrent rester discrets», a-t-elle déclaré à E! News lors de l'avant-première de son dernier film «Maria», le 26 octobre.