«C'est tout simplement déchirant» : les parents de Brad Pitt n'ont pas vu leurs six petits-enfants depuis huit ans en raison de la bataille judiciaire contre Angelina Jolie

La bataille juridique entre Brad Pitt et Angelina Jolie a éloigné les enfants des parents de l'acteur. Une situation que les grands-parents ont du mal à accepter.

Des victimes collatérales ? Depuis la demande de divorce d'Angelina Jolie en 2016, Brad Pitt a des relations houleuses avec leurs six enfants, sa fille Shiloh ayant même abandonné légalement son nom en août dernier. Ses parents sont également privés de leurs petits-enfants depuis près d'une décennie.

«Les parents de Brad Pitt n'ont pas pu voir leurs petits-enfants bien-aimés depuis environ huit ans en raison du divorce en cours et de la bataille juridique entre Brad et Angelina», a confié une source au Daily Mail. William Alvin et Jane Etta Pitt étaient très présents dans la vie des enfants, le duo étant photographié avec eux à de multiples reprises.

«Avant la séparation, ils faisaient partie de la vie des enfants et ils passaient tous beaucoup de temps ensemble. C'est tout simplement déchirant de voir que ce n'est plus le cas. C'est une chose pour les enfants de ne pas voir leur père, mais pour Jane et Bill, ne pas avoir de contact avec leurs précieux petits-enfants est triste. Ils ont plus de 80 ans et penser qu’ils ne pourront plus jamais passer du temps avec leurs enfants est tout simplement incroyable», a ajouté la source.

«Pratiquement aucun contact» entre Brad Pitt et ses trois enfants aînés

Les grands-parents ont été vus pour la dernière fois en public avec leurs petits-enfants lors de l'avant-première de «Unbroken» en 2014, quand Brad Pitt avait accompagné les enfants à la place d'Angelina Jolie, qui avait attrapé la varicelle. La mère de l'acteur avait loué sa belle-fille après des journalistes, déclarant : «Nous sommes très fiers d'Angie. Cela signifie beaucoup pour notre famille, en particulier pour nos petits-enfants. Nous l'aimons profondément».

Avant les tumultes judiciaires, la star hollywoodienne entretenait une excellente relation avec les parents de son conjoint. «Quand je les ai rencontrés pour la première fois, je suis arrivée avec deux enfants adoptés d'autres pays et je ne savais pas comment ils allaient se comporter. Mais ils sont tout aussi affectueux avec eux», avait-elle expliqué.

En 2016, après seulement deux ans de mariage, Angelina Jolie a demandé le divorce. Trois ans plus tard, les anciens conjoints ont été déclarés légalement célibataires, mais la bataille concernant leur domaine du Château Miraval perdure.

Les relations de Brad Pitt avec ses enfants se sont considérablement détériorées au point qu'il n'a «pratiquement aucun contact» avec les trois aînés. Zahara, Vivienne et Shiloh ont toutes abandonné « Pitt » de leur nom de famille, la dernière en août dernier.