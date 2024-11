«L'opération va être énorme pour ma confiance en moi» : Meghan Trainor annonce qu'elle va avoir recours à la chirurgie esthétique

Alors que de nombreuses célébrités ayant recours à la chirurgie esthétique préfèrent ne pas en parler ou nier toute intervention, Meghan Trainor a opté pour la transparence, partageant sa décision de subir une opération.

Dans le dernier épisode de son podcast, «Workin' on Upgrades», qu'elle co-anime avec son frère Ryan Trainor et son mari Daryl Sabara, Meghan Trainor a dévoilé son intention de procéder à une chirurgie esthétique mammaire.

«Je vais me faire refaire les seins», a déclaré la chanteuse, avant de décrire les changements physiques qu'elle a connus après ses deux grossesses, avec ses fils Riley (3 ans) et Barry (1 an). «Mes seins de maman étaient pleins de lait, puis vides, et ainsi de suite. Ils sont devenus gros, puis petits, encore gros, puis petits. J'ai perdu du poids et maintenant j'ai l'impression d'avoir des sacs affaissés à la place des seins», a-t-elle expliqué.

Actuellement en tournée pour la première fois depuis plusieurs années, l'artiste a également évoqué les défis liés à sa garde-robe pour les concerts : «Ce qui est le plus difficile est d'essayer toutes ces tenues incroyables pour la tournée et pour les concerts à venir. Je dois porter les soutiens-gorge les plus confortables. Cela pourrait ruiner la tenue et ils me serrent les flancs».

Une adepte du botox

Selon son frère Ryan, ce projet n'a rien de nouveau : «Elle parle de ça depuis qu'elle a 16 ans». Meghan Trainor elle-même a confirmé : «J'ai toujours voulu ça. Je vais donc avoir des seins qui ne regardent pas le sol. Ils ne seront pas gros, désolé, ils seront minuscules. Je veux dire, ce sera énorme pour ma confiance en moi», a-t-elle ajouté.

L'artiste a précisé qu'elle envisageait soit un lifting mammaire, soit une petite augmentation. «Je les aime, j'aime mon corps. Je le veux depuis des années. J'ai fait beaucoup de consultations… [et] j'ai vu plusieurs médecins, j'ai emmené mes managers pour m'aider à décider parce que ce sont mes meilleurs amis dans la vie», a-t-elle poursuivi.

Ayant déjà avoué avoir eu recours à des injections de Botox pendant quelques années dans son podcast, elle a conclu en plaisantant : «C'est donc sur ça que je travaille : trop de Botox et une augmentation mammaire».