«Il n'y a personne» : Teri Hatcher, la star de «Desperate Housewives», affirme que les prétendants ne se bousculent pas pour sortir avec elle

Mariée à deux reprises, Teri Hatcher, la star de «Desperate Housewives», a évoqué son célibat.

Lors de son passage dans l'émission «Sherri» pour promouvoir son prochain film de Noël, «How to Fall in Love by Christmas», Teri Hatcher s'est confiée sur sa vie amoureuse. «Les gens me demandaient : "Est-ce que tu sors avec quelqu'un ?" et je répondais : "Pas vraiment, parce qu'avant, quand je sortais avec quelqu'un, je regardais l'homme en face de moi et je pensais : "Est-ce qu'on va finir au lit ensemble ?". Maintenant, je me dis : "À quel moment vais-je devoir changer les couches de ce type ?" Ce n'est plus aussi amusant», a-t-elle plaisanté.

L'actrice a également expliqué qu'elle passait peu de temps à chercher l'amour, préférant la compagnie de son chat. «J'apprends le français avec l'application Duolingo. Chaque soir, quand je me mets au lit pour faire mes exercices, mon chat, qui doit avoir été français dans une autre vie, saute sur ma poitrine et s'installe pendant que je m'occupe. Je le caresse et honnêtement, c'est mieux que n'importe quel rendez-vous !», a-t-elle souligné.

Pas l'embarras du choix

L'animatrice lui a ensuite suggéré de tenter une relation avec un homme plus jeune, citant des couples comme Cher et Alexander Edwards, avec leurs 37 ans d'écart, ou encore Madonna et Patti LaBelle. Teri Hatcher a répondu avec humour : «D'accord, OK, alignez-les ! On me dit souvent : 'On ne comprend pas pourquoi tu es célibataire, il doit y avoir une file d'attente devant ta porte.' Mais non, je l'ouvre de temps en temps et… personne !»

Actuellement célibataire, Teri Hatcher a été mariée deux fois, à Marcus Leithold de 1988 à 1989, et à Jon Tenney de 1994 à 2003.