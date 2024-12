«C'est un tel bordel !» : Laura Smet sans filtre sur la gestion de l'héritage de Johnny Hallyday

Dans un entretien accordé à Paris Match, Laura Smet s’est exprimée sur l’héritage de son père, Johnny Hallyday. Si la jeune femme de 41 ans reconnaît que la situation est un «bordel», elle estime faire ce qu’elle peut pour honorer sa mémoire.

Un héritage à porter. Laura Smet a accepté de s’exprimer sans détour sur son père, Johnny Hallyday, sept ans après sa mort dans un long entretien accordé au magazine Paris Match disponible en kiosque ce mercredi 4 décembre. La jeune femme de 41 ans en a profité pour évoquer la question épineuse de l’héritage, elle qui partage avec son frère, David Hallyday (et Laeticia Hallyday), le droit moral sur l’œuvre de leur père.

«C’est un tel bordel que je ne saurais pas répondre à cette question», lance-t-elle. «Mais les gens qui gèrent son œuvre ont l’élégance de m’appeler quand ils sortent quelque chose. Certains sont mêmes obligés de me consulter pour utiliser certaines de ses chansons. Pour moi ce qui compte c’est que son œuvre soit dans les plus beaux trucs possibles et que sa mémoire soit respectée», poursuit la fille de Nathalie Baye.

Laura Smet a également confié ressentir la présence de Johnny Hallyday dans sa vie de tous les jours, sept ans après son décès. «Je le ressens beaucoup. Vraiment beaucoup. Et quand je ne le sens pas, je suis quand même contente pour lui, parce que ça veut dire qu’il est bien là-haut. Mais une journée comme aujourd’hui, il a vraiment été là, c’est très étrange je vois plein de signes de sa part. À sa manière, il m’accompagne encore. Cela passe par des trucs de langage corporel, des envies de bouffe, c’est très étrange et agréable et je ne me sens pas du tout seule», confie-t-elle.