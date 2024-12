«Mon personnage était révolutionnaire» : Olivia Wilde, star de «Dr House» révèle avoir reçu des menaces de mort en raison de la relation de son personnage avec un homme noir

Olivia Wilde a révélé avoir reçu des menaces de mort pendant le tournage de la série «Dr House», dans laquelle son personnage est bisexuel et a une relation avec un collègue noir.

Un souvenir douloureux. Connue mondialement pour son rôle de Numéro 13 dans la célèbre série médicale «Dr House», Olivia Wilde a révélé à Variety lors du Festival international du film de la mer Rouge, en Arabie saoudite, avoir été victime de «menaces de mort insensées» en raison de la relation interraciale de son personnage avec le Dr Eric Foreman, interprété par Omar Epps, dans les saisons 5 et 6. En conséquence, le studio avait renforcé la sécurité sur le plateau pour protéger les acteurs.

Selon The New Zealand Herald, l'épisode dans lequel les personnages échangent leur premier baiser en 2009 avait provoqué une vive colère chez certains téléspectateurs. «Nous avons reçu de nombreux messages haineux à ce sujet. Il y a des gens racistes. Certains messages disaient que quelqu'un voulait me couper les lèvres et me tuer», avait-elle confié plus tard dans une interview en 2011 à Cosmopolitan.

En outre, à l'époque, son rôle était l'un des rares personnages bisexuels à apparaître à l'écran. «En voyant ce qui passe à la télévision aujourd'hui, comme dans «Euphoria», ce qui était choquant et révolutionnaire pour mon personnage à l'époque semble désormais banal», a-t-elle expliqué.

Olivia Wilde a passé cinq ans au sein du casting de «Dr House», une série médicale diffusée de 2004 à 2012. Le feuilleton suivait le Dr Gregory House, interprété par Hugh Laurie, dans sa quête de diagnostics médicaux complexes aux côtés de son équipe. Il s'agissait de la série télévisée la plus regardée au monde à l'époque, avec 81,8 millions de téléspectateurs dans 66 pays.