«C’est ridicule et irrespectueux» : Madonna fait polémique en publiant des clichés truqués d'elle avec le pape François

Madonna a déclenché une polémique en publiant de fausses images générées par intelligence artificielle la représentant au côté du pape François.

Des clichés qui ont du mal à passer. En conflit avec l'Église catholique depuis plus de trois décennies, Madonna a une nouvelle fois suscité la controverse en partageant sur Instagram deux photos générées par intelligence artificielle la représentant en compagnie du pape François.

Sur le premier cliché, la chanteuse en corset en dentelle noire est blottie contre le chef de l'Église catholique, qui semble lui attraper le bras, son nez effleurant sa joue. «Commencer le week-end comme…», a-t-elle écrit en légende. La seconde image montre le souverain pontife qui la tient par la taille, le tout accompagné de la phrase : «Cela fait du bien d'être remarquée».

Madonna shares new AI photos with Pope Francis. pic.twitter.com/xrZRZakFCS — Pop Tingz (@ThePopTingz) December 13, 2024

Bien que ces montages ont été créés dans un esprit sarcastique, certains fans ont jugé ces publications «inappropriées». «C’est ridicule et irrespectueux», a déclaré une personne sur X (anciennement Twitter), tandis qu'une autre a commenté : «C'est drôle et pathétique en même temps».

Une troisième personne a écrit : «C’est une autre tentative de remplissage du Web par de l’IA. C’est absurde, triste et une utilisation inutile des outils modernes. Quel est le message ? Que voulez-vous dire ?».

Une relation tumultueuse de longue date avec l'église

Élevée dans la foi catholique, Madonna entretient une relation tumultueuse avec l'Église depuis des décennies. Dès les années 1980, ses tubes comme «Like a Virgin» (1984), accusé de promouvoir le sexe hors mariage, «Like a Prayer» (1989), avec ses croix en flammes et son interprétation sensuelle de Jésus, ou encore «Papa Don't Preach» (1986), ont alimenté les critiques.

Le pape Jean-Paul II avait appelé à boycotter la seconde tournée de l'artiste, «Who's That Girl World Tour» (1987), en Italie. Trois ans plus tard, en 1990, il avait exhorté les membres de l’Église à boycotter sa tournée «Blond Ambition».

Madonna a de nouveau été critiquée en 2006 pour avoir mis en scène une fausse crucifixion lors d'un concert à Rome. «Cette fois, les limites ont vraiment été repoussées. Ce concert est un blasphème contre la foi et une profanation de la croix. Elle devrait être excommuniée», avait déclaré le cardinal Ersilio Tonino, avec l'approbation du pape Benoît XVI.

En mai 2022, l'artiste avait contacté le pape François sur X (anciennement Twitter), écrivant : «Je suis une bonne catholique. Je le jure ! Je veux dire que je ne jure pas ! Cela fait plusieurs décennies que je ne me suis pas confessée. Serait-il possible de se rencontrer un jour pour discuter de sujets importants ? J'ai été excommuniée trois fois. Cela ne me semble pas juste. Sincèrement, Madonna».