Quelques mois après leur divorce, un désaccord pourrait coûter des millions à Jennifer Lopez et Ben Affleck

Alors que le couple, l'un des plus prisés d'Hollywood, avait annoncé sa séparation l'an dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck peinent à trouver un accord concernant la vente de leur maison de Beverly Hills, estimée à plusieurs millions d'euros.

Les histoires d'amour finissent mal... Après un divorce prononcé l'an dernier, provoquant la déception chez les fans du couple surnommé «Bennifer», Jennifer Lopez et Ben Affleck ne sont toujours pas au bout de leur peine. Leur dernière prise de bec ? Leur maison conjugale de Beverly Hills, estimée à 68 millions de dollars.

L'interprète de «Let’s Get Loud» et son ex-mari seraient en désaccord sur la vente de leur maison située en Californie, sur le marché immobilier depuis près de neuf mois. L'acteur de 52 ans cherche à baisser le prix exorbitant de la propriété pour s'en débarrasser au plus vite, tandis que Jennifer Lopez attend toujours un acheteur, ont indiqué des sources au média américain TMZ mercredi.

«Une assurance à 500.000 dollars par an»

Plusieurs agents immobiliers ont confié au tabloïd que le prix demandé de 68 millions de dollars était bien trop élevé, allant jusqu'à affirmer que l'ex-couple emblématique devrait revoir ses estimation à la baisse d'au moins 15 % s'il espère vendre. Un autre professionnel du secteur a avoué au média américain que les anciens tourtereaux avaient surpayé la maison lors de son rachat en mai 2023 pour 60.850.000 dollars comptant.

Et parmi les facteurs bloquant la vente de la luxueuse propriété de 3500 mètres carrés offrant 12 chambres et le double de salles de bains, la hausse du coût des assurances. Los Angeles a été durement touchée par des incendies de forêt en janvier dernier, des quartiers entiers ayant été rasés, entraînant une montée en flèche du prix de l'assurance incendie... à tel point que le coût estimé de l'assurance pour la propriété de Ben Affleck et Jennifer Lopez s'élèverait désormais à 500.000 dollars par an, de quoi facilement décourager les acheteurs potentiels.

Une propriété que le couple formé une première fois en 2002 suite à leur rencontre sur le tournage de «Gigli» ne partage plus. Selon le média américain People, après leur divorce, Jennifer Lopez a emménagé dans une maison estimée à 18 millions de dollars près de Los Angeles. Pour se rapprocher de son ex-femme Jennifer Garner et de leurs tois enfants, Ben Affleck s'est offert une demeure à 20 millions de dollars.