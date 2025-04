«Cette petite mais monumentale erreur d'inattention allait changer ma vie» : Jeremy Renner dévoile ce qui a causé son dramatique accident de chasse-neige en 2023

Jeremy Renner a révélé l'erreur qui a entraîné son accident de chasse-neige qui a failli lui coûter la vie en 2023 dans ses mémoires, «My Next Breath».

Une erreur (presque) fatale. Dans un extrait de ses mémoires «My Next Breath», à paraître le 29 avril, publié dans le quotidien britannique The Times, Jeremy Renner est revenu sur les circonstances de son grave accident de chasse-neige deux ans auparavant, alors qu'il essayait de sauver son neveu.

«Nous travaillions sur la longue allée sinueuse qui monte jusqu'à un vaste parking devant ma maison. J'étais dans la cabine du chasse-neige et Alex était au sol, attachant le camion Ford à l'arrière du chasse-neige avec des chaînes. Nous avons commencé à sortir le camion de la neige et à le décoincer. Alex est allé le détacher alors que je commençais à faire demi-tour. Mais la lame de neige était haute et je ne pouvais pas voir Alex, qui se trouvait quelque part devant moi. Je suis descendu du siège du conducteur et j'ai marché sur les rails pour lui parler», a-t-il écrit.

«un moment innocent»

«'Avant de sortir de la cabine ! Serrez le frein à main', indique le manuel. Mais je n'ai pas serré le frein à main, ni désengagé les chenilles en acier. À ce moment-là - un moment innocent, critique, qui a changé ma vie - cette petite mais monumentale erreur d'inattention allait changer le cours de ma vie pour toujours», peut-on lire.

Jeremy Renner a expliqué qu'au moment où le chasse-neige avait commencé à glisser sur le tarmac couvert de glace en direction de son neveu, il s'était rendu compte qu'il risquait d'être écrasé. Il n'avait alors qu'une seule solution : «sauter et de traverser les rails métalliques du véhicule pour remonter dans la cabine, où il pourrait appuyer sur le bouton 'STOP'».

Cependant, il a souligné que c'était «impossible» de «sauter par-dessus un mètre de rails en rotation alors que la machine glissait vers l'avant, jusqu'à une cabine où sa seule option était de frapper du poing sur un bouton rouge 'STOP'».

«Mes pieds ont perdu leur emprise sur les rails en mouvement et je n'ai jamais pu atteindre la cabine. Je me souviens des terribles bruits de craquement, alors que 6.300 kg de machine en acier galvanisé s'écrasaient lentement, inexorablement et monotonement sur mon corps. C'était une bande-son terrifiante», a ajouté l'acteur de «Mission : Impossible», dont la tête avait heurté le sol et s'était ouverte après avoir été catapulté.

Un long parcours de rétablissement

Transporté d'urgence à l'hôpital par avion, il avait subi plusieurs interventions chirurgicales pour soigner ses blessures, comprenant 38 os cassés, une perforation du foie et un pneumothorax, tandis que son neveu s'en était sorti indemne à une «seconde près».

Depuis son séjour en soins intensifs, il avait régulièrement publié des photos et des vidéos documentant son long parcours médical pour se rétablir.

En janvier dernier, Jeremy Renner avait célébré le deuxième anniversaire de sa «Renaissance» sur les réseaux sociaux. «Je fête mon deuxième 'Reanniversaire' aujourd’hui. J'envoie mon respect et ma gratitude à l'armée de personnes qu'il a fallu pour me remettre sur pied. Merci à chaque infirmier, médecin, secouriste... Je vous dois littéralement la vie», a-t-il écrit sur Instagram, en marge d'une photographie prise à l'hôpital.

«Tout mon cœur va avec mon beau et courageux neveu et les anges (mes voisins) qui ont sauté à mon secours et ont enduré le chaos pendant 45 longues minutes», avait ajouté le comédien.

Un retour sur les plateaux de tournage

Jeremy Renner a fait un retour progressif au métier d'acteur, reprenant son rôle dans la troisième saison de «Mayor of Kingstown» seulement 12 mois après son accident.

Il sera prochainement à l'affiche de «Wake Up Dead Man», le troisième volet de la franchise «Knives Out», qui mettra également en vedette Daniel Craig, Cailee Spaeny, Josh Brolin, Josh O'Connor, Glenn Close et Andrew Scott.