«Je trouve ça fou» : Lea Michele, star de la série «Glee», s'exprime sur la théorie virale selon laquelle elle ne saurait pas lire

Lea Michele, ancienne star de la série musicale «Glee», a évoqué la rumeur virale selon laquelle elle serait analphabète, dans le podcast «Therapuss».

Connue notamment pour son rôle de Rachel Berry dans la série populaire «Glee», Lea Michele est devenue l'objet d'une rumeur sans fondement sur sa capacité à lire et à écrire ces dernières années.

«J'étais dans l'équipe de débat, donc j'écrivais des discours [...] Je n'oublierai jamais que le jour même où tout cela est sorti, Donald Trump a dit qu'il allait frapper John McCain au visage ou quelque chose comme ça [en 2018]. Ce qui était le plus tendance en ligne, c'était : "Lea Michele ne sait pas lire". [Le Scénariste et réalisateur] Ryan Murphy m'a appelée et m'a demandé si j'avais entendu cette rumeur. Et j'ai répondu : "Non, qu'est-ce qui se passe?"», a-t-elle déclaré à l'animateur, Jake Shane.

Elle a ensuite saisi ses fiches de questions pour les lire à voix haute, dans le but de mettre un terme à cette théorie farfelue.

«Ils vont sûrement dire : "Jake lui a soufflé les réponses à l’avance ! Ça ne prouve rien. Elle a mémorisé. Elle a vu les fiches avant"», a-t-elle ironisé.

Interrogée sur son sentiment par rapport à la rumeur, la comédienne a expliqué que cela «dépend vraiment des jours». «Parfois, je trouve ça fou que des gens s’intéressent assez à moi pour inventer ce genre de choses. Qu’une personne avec si peu à faire dans sa vie consacre du temps à ça, ça me fait franchement rire», a-t-elle confié.

«Mais il y a aussi des moments où je ressens beaucoup de frustration, surtout quand je pense au fait que je suis l’une des rares femmes de ma famille à avoir été acceptée à l’université», a-t-elle ajouté.

«Vous savez, ma mère et toute ma famille maternelle étaient extrêmement pauvres, originaires du Bronx, peu instruites. Mes parents m'ont fait déménager dans le New Jersey pour que je puisse faire de bonnes études et m'épanouir. Et j'y suis parvenue. Mes parents et ma famille en sont très fiers. Alors, que quelqu'un minimise cela, c'est tellement triste et frustrant», a conclu l'actrice.

La défunte Naya Rivera à l'origine de la théorie

Cette rumeur, lancée par les animateurs de podcast Jaye Hunt et Robert Ackerman, est basée sur une analyse détaillée des mémoires de Naya Rivera, son ancienne co-star de «Glee» - décédée par noyade accidentelle en 2020.

Dans son ouvrage «Sorry Not Sorry», publié en 2016, la défunte actrice racontait que Lea Michele refusait parfois d’improviser des scènes pendant le tournage de la série. Cette remarque, largement surinterprétée, a rapidement alimenté la théorie devenue virale sur la toile.

En 2028, la vedette de la série «Scream Queens» avait réagi sur Twitter (maintenant X), en écrivant : «J'ai adoré lire ce tweet et je voulais te répondre. Je suis morte de rire en voyant tout ça, je t'aime !!! ».

Plus tard, dans une interview au New York Times, elle a qualifié cette rumeur de «triste» et a ajouté : «Si j’étais un homme, beaucoup de choses ne se passeraient pas ainsi».