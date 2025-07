Tom Cruise assiste à un concert d'Oasis, plusieurs années après que le groupe l'a qualifié de «petit con» qui «n'a jamais tourné dans un seul bon film»

S'il n'est pas étonnant de voir des célébrités profiter de la tournée à guichets fermés du groupe Oasis, la présence de Tom Cruise a attiré l'attention. La figure hollywoodienne par excellence a visiblement enterré la hache de guerre après les jurons des frères Gallagher.

Sans rancune ? L'acteur Tom Cruise a été aperçu dans l'enceinte londonienne du stade Wembley pour assister au concert d'Oasis. Une présence qui pourrait sembler classique, compte tenu de l'engouement suscité par les retrouvailles scéniques de Liam et Noel Gallagher, mais qui témoigne surtout de la maturité de l'interprète de Pete «Maverick», le duo britannique l'ayant qualifié de «petit con» quelques années auparavant.

Comme le rappelle le magazine anglais NME, les frères Gallagher avaient eu la langue bien pendue durant le tournage d'un documentaire mettant à l'honneur les icônes du rock «Lord Don't Slow Me Down», réalisé par Baillie Walsh et diffusé en 2007. Le film plongeait les spectateurs dans les coulisses de la tournée mondiale d'Oasis baptisée «Don't Believe the Truth», qui s'était déroulée de mai 2005 à mars 2006.

«C'est un petit con, il n'a jamais tourné un seul bon film»

Devant les caméras, les deux frères aux coupes façon «Playmobil» avaient abordé de façon virulente le sujet de Tom Cruise, dressant un portrait au vitriol du comédien cascadeur. «C'est un petit con, il n'a jamais tourné un seul bon film de toute sa carrière», avait alors déclaré Noel, tandis que Liam ajoutait : «Je déteste Tom Cruise. Ce salaud. Lui et [le footballeur] Michael Owen».

Des propos tombés dans l'oreille de Tom Cruise, qui aurait alors confronté Liam Gallagher des années plus tard, lorsque les deux hommes s'étaient retrouvés dans le même hôtel à Berlin, en Allemagne, en 2009. L'acteur était alors présent dans la capitale pour la promotion du film «Valkyrie», tandis que Liam Gallagher se préparait pour un concert d'Oasis.

Selon les informations de l'époque, l'acteur de «Mission Impossible» aurait croisé le chanteur mancunien dans l'hôtel, puis se serait retourné pour évoquer de manière taquine les critiques du groupe à son égard. Le comédien de 63 ans aurait alors rappelé à Liam qu'il avait également déclaré dans le documentaire que «Cocktail» était un bon film. Les deux hommes se seraient ensuite serrés la main avant de se séparer.

L'animosité semble donc dissipée entre Tom Cruise et le duo fondateur d'Oasis, puisque l'acteur a passé la soirée à vibrer sur les iconiques titres du groupe, aux côtés de sa compagne Ana de Armas. Parmi les autres célébrités présentes au concert figuraient la chanteuse Dua Lipa et son fiancé Callum Turner. La tournée de retrouvailles des frères Gallagher a débuté en juillet à Cardiff, au Pays de Galles, marquant le premier concert du groupe en 16 ans.